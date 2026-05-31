کاظمی: غدیر باید به جریان دائمی در زندگی مردم تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، در نشست پشتیبانی مهمانی غدیر که با حضور حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، اعضای شورای شهر، مدیران فرهنگی و ورزشی شهرداری، مسئولان مواکب و فعالان فرهنگی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ غدیر در جامعه، اظهار کرد: غدیر باید به یک جریان عمومی و مستمر در زندگی مردم تبدیل شود و نباید تنها به دهه امامت و ولایت محدود بماند. بر همین اساس، سازمان تبلیغات اسلامی در برنامه‌ریزی‌های خود تلاش دارد فرهنگ ولایت را در متن زندگی اجتماعی مردم جاری سازد.

وی با اشاره به اهمیت فضاسازی شهری در مناسبت‌های دینی افزود: همان‌گونه که در ایام غدیر شاهد اهتزاز پرچم‌های ویژه این عید بزرگ هستیم، لازم است در سایر مناسبت‌های مذهبی از جمله ماه مبارک رمضان، دهه کرامت، محرم و فاطمیه نیز از ظرفیت نمادهای فرهنگی و مذهبی برای ترویج معارف اهل‌بیت(ع) بهره‌گیری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، مهمانی غدیر را نماد وحدت و اجتماع بزرگ ولایی دانست و تصریح کرد: این رویداد مردمی باید جلوه‌ای از عظمت ولایت و انسجام اجتماعی باشد. از این رو همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی باید با روحیه همکاری و اخلاص در کنار یکدیگر قرار گیرند و از ظرفیت‌های خود برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این مراسم استفاده کنند.