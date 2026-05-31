لحظه شماری برای عیدغدیر؛ ۶۵ موکب در پارسیان آماده مهمونی غدیر هستند

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: عید غدیر خم، در باور شیعه، نه یک جشن سطحی و نه یک یادمان عاطفی زودگذر، که اوج پیوند «رسالت» با «امامت» است. روز هجدهم ذیالحجه، نقطهٔ عطفی که در آن، خداوند «دین را کامل» و «نعمت را تمام» کرد و «اسلام» را به عنوان آخرین ایستگاه نجات بشر، با کلید واژه «ولایت» قفل زد. همان جا که جبرئیل نازل شد و «اَلیَومَ یَئِسَ الَّذینَ کَفَروا مِن دینِکُم» را خواند؛ لحظهای که کفر از تداوم مسیر ناامید شد و ایمان، قامتی بلند یافت.
غدیر روزی که پیامبر(ص)، نه به عنوان یک توصیه، که به فرمان «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ»، اتمام حجت کرد و امت را به تماشای «ولیالله» نشاند. غدیر، یک رویداد تاریخی نبود؛ «سند حکومت الهی» بر جهانِ پس از رسول بود. «حق» را از «باطل» جدا کرد، «موالی» را از «مخالفان» ممتاز ساخت و خط قرمز «ولایت مداری» را در تاریخ اسلام ترسیم نمود. غدیر، ندای «أَلَستُ أَوْلیٰ بِالمُؤمِنینَ» را به «مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلِیٌّ مَولاهُ» گره زد تا مسیر سعادت، برای همیشه، از «بیعت با حجت خدا» عبور کند. و اینک، قرنها بعد، «غدیر» همچنان زنده است؛ در شور حسینیِ دستهای بیعتکننده، در اشتیاق منتظرانِ «موعود» و در فریاد رسای «هل مِن ناصِرٍ یَنصُرُنا».
امام جمعه پارسیان تأکید کرد: ترویج «اطعام غدیر» با حداقلیترین هزینه و حداکثرِ برکت / هر خانواده یک پرس غذا به عشق امیرالمؤمنین(ع)
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه والای «اطعام» در روز عید غدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مستحبات این عید بزرگ، گفت: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش هیئتهای مذهبی و مردم شریف، فرهنگ «مهمانی غدیر» در سالهای اخیر ترویج یافته است؛ اما امسال با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تورم و جنگ تحمیلی، رسیدگی به نیازمندان باید در صدر توجه همگان قرار گیرد و هر خانواده با سادهترین روش، سهم خود را در شادی غدیر ایفا کند.
امام جمعه پارسیان ضمن تبریک عظیمترین عید شیعیان، بر اهمیت «اطعام» در این روز بزرگ تأکید کرد و اظهار داشت: یکی از مهمترین مستحبات روز غدیر، اطعام کردن است؛ چنانکه امام رضا(ع) فرمودند: «هر کس یک نفر را در روز غدیر اطعام کند، مانند آن است که همه پیامبران و صدیقین را مهمان کرده است.»
وی افزود: الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی و تلاش همه مردم شریف و هیئتهای مذهبی، چند سالی است که مسئله «مهمانی غدیر» به خوبی ترویج شده و این نشان از بصیرت و عشق مردم به امیرالمؤمنین(ع) دارد. آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است، ترویج فرهنگ اطعام در عین سادگی، دوری از هرگونه تشریفات زائد، اسراف و تبذیر است.
امام جمعه پارسیان با تأکید بر نقش لقمههای ساده اما پربرکت در ترویج سنت غدیر، خاطرنشان کرد: هر خانواده میتواند با تهیه لقمههای ساده و یا قربانی به عشق امیرالمؤمنین(ع)، میان نیازمندان توزیع کند. این کارهای بسیار ارزشمندی است که چند سالی است به فضل الهی ترویج شده و امسال نیز به کوری چشم دشمنان، به یاد امام شهید و همه شهدای عزیز، ملت شریف و هیئتهای مذهبی باید بیش از هر سال در زمینه بزرگداشت غدیر، خصوصاً رسیدگی به نیازمندان، همت گمارند.
حجتالاسلام اسماعیلنیا با اشاره به شرایط اقتصادی موجود گفت: متأسفانه به خاطر تورم ایجاد شده در جامعه و آثار جنگ بر گرانی، طبیعتاً خیلی از اقشار جامعه در تهیه غذا با مشکل مواجه هستند و دستشان تنگ است. از این جهت، اطعام و کمک به این عزیزان نیازمند توجه همگان است. بر این اساس امیدوارم هر ایرانی، هر محب اهل بیت، به عشق امیرالمؤمنین(ع) امسال همت کند و در شبها و روزهای منتهی به غدیر، نسبت به اطعام و رسیدگی به نیازمندان و مساکین اهتمام بیشتری بورزد.
وی با تأکید بر عدم سختگیری در این کار خیر، تصریح کرد: کار را خیلی سخت نکنیم. هر خانواری در روز غدیر یا یکی دو روز قبل از آن، به عشق امیرالمؤمنین(ع) یک پرس غذا، دو قرص نان بیشتر از نیاز خانواده خودش بپزد و به دست عزیزان نیازمند برساند. کمیته امداد، بهزیستی و هیئتهای مذهبی این غذاها را جمعآوری و بین نیازمندان توزیع میکنند. بدین ترتیب نه فشار اقتصادی سنگینی به انفاقکننده محترم وارد میشود و در عین حال میبینیم هزاران پرس غذای سالم بین نیازمندان توزیع میشود.
امام جمعه پارسیان در پایان با آرزوی توفیق همگانی برای بزرگداشت هرچه باشکوهتر عید غدیر، ابراز امیدواری کرد: همه ما بتوانیم در این روز بزرگ، به یاری نیازمندان بشتابیم و سنت حسنه اطعام را به سادهترین و پرمعناترین شکل ممکن، در جامعه نهادینه کنیم.
پیشبینی افزایش ۳۵ درصدی موکبها در پارسیان / رئیس تبلیغات اسلامی: امسال به ۶۵ موکب میرسیم
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان، از رشد چشمگیر مشارکتهای مردمی در ایام عید غدیر خبر داد و گفت: با استقبال بینظیر روستاها و محلات، پیشبینی میشود امسال ۶۵ موکب در سطح شهرستان برپا شود که نسبت به ۴۸ موکب سال گذشته، افزایشی حدود ۳۵ درصدی را نشان میدهد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام آمادگی برای برپایی باشکوهترین مراسم مهمانی غدیر در سطح این شهرستان، اظهار کرد: تاکنون ۳۰ موکب برای پذیرایی و برگزاری مراسم ثبتنام رسمی انجام دادهاند، اما با توجه به درخواستهای مردمی و فعالیتهای خودجوش در روستاها و محلات، قطعاً آمار نهایی از سال گذشته بالاتر خواهد بود.
وی افزود: در سطح شهرستان پارسیان، چهار ایستگاه صلواتی در محلههای شهدا، عشام، میدان ولیعصر (عج) و همچنین ایستگاههای ثابت در کنار جشنهای قدیمی و پابرجای آیینی برپاست. علاوه بر این، کاروانهای خودرویی در مسیرهایی از جمله داخل شهر تا روستاهای سوتولو، دشتی، قاسمعالی، خردو، خشم و شهباز به حرکت درمیآیند که هر کدام توأم با ایستگاه صلواتی و برنامههای فرهنگی هستند.
خانجانی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگی با موکبداران، پیشبینی میکنیم امسال شاهد حضور ۶۵ موکب فعال در سطح شهرستان باشیم که نسبت به ۴۸ موکب سال گذشته، رشدی قابل توجه را رقم خواهد زد.
موکبدار پارسیانی در گفتگو با مهر: انسان فکر میکند هر طور شده باید خود را به غدیر برساند
یکی از موکبداران شهرستان پارسیان با بیان اینکه این روزها حال و هوای غدیر در شهر و روستاهای این خطه گرم و انقلابی است، گفت: انسان فکر میکند هر طور شده باید خود را برای شرکت در کار خیر اطعام و کار فرهنگی آماده کند؛ وظیفه آحاد مردم است که برای غدیر کار کنند و همه ما در حد توان برای بالا بردن پرچم غدیر پای کار هستیم.
این موکبدار با اشاره به شور و اشتیاق مردم گفت: این روزها در شهر و روستاهای پارسیان، حال و هوای غدیر واقعاً عجیب است. از بچه کوچک تا بزرگ، زن و مرد، همه خودشان را برای این روز بزرگ آماده میکنند. انسان فکر میکند هر طور شده باید خودش را برای شرکت در کار خیر اطعام و کار فرهنگی آماده کند؛ انگار نه انگار که مشکلات اقتصادی و گرانی هست. همه با هر توانی که دارند، پای کار ایستادهاند.
وی با تأکید بر جنبه همگانی این حرکت عظیم افزود: وظیفه آحاد مردم است که برای غدیر کار کنند. این فقط وظیفه روحانیون یا هیئتها یا مسئولان نیست؛ هر کسی به هر میزان که میتواند – چه یک لقمه نان، چه یک دیگ غذا، چه یک پرچم بر در خانه، چه یک شعر و دعوتنامه – باید سهم خودش را ادا کند. ما موکبداران هم کنار مردم هستیم.
این موکبدار پارسیانی با اشاره به اینکه با وجود همه کمبودها، هیچ کس دست از کار نمیکشد، اظهار داشت: همه ما در حد توان برای بالا بردن پرچم غدیر پای کار هستیم. پرچمی که پیامبر(ص) در غدیر خم برافراشت و امروز به دست ما رسیده. نمیشود خجالت بکشیم که پرچم زمین بیفتد. به همین خاطر است که میگوییم پای کاریم؛ با کمترین امکانات، با سادهترین اطعام، اما با قلبی پر از عشق امیرالمؤمنین(ع).
وی در پایان با اشاره به حضور پر شور جوانان در این عرصه گفت: این روزها جوانهای پارسیانی شب و روز نمیشناسند؛ دارند چادر میزنند، دیگ میگذارند، غذا بستهبندی میکنند و میان نیازمندان تقسیم میکنند. امیدواریم امسال هم به کوری چشم دشمنان، پرچم غدیر بالاتر از هر سال برافراشته باشد و عزت شیعه را به رخ جهان بکشیم.
