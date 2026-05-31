به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به مددجویان، تیم تخصصی بهزیستی شهر تهران با همکاری معاونت اجتماعی شهرداری منطقه ۱۸، بازدید میدانی از مراکز اقامتی بیماران مبتلا به اعتیاد و کمپ‌های نگهداری در این منطقه را آغاز کرد؛ بازدیدی که با هدف شناسایی چالش‌ها، بررسی استانداردهای اجرایی و هدایت مراکز به سمت ضوابط مصوب انجام شد.

در این بازدید میدانی سروش قبادی رئیس اداره اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد بهزیستی شهر تهران، به همراه سید محمد امینی رئیس اداره آسیب‌های اجتماعی شهرداری منطقه ۱۸، ضمن حضور در مراکز، وضعیت اقامتی، نحوه ارائه خدمات و میزان انطباق عملکرد این مراکز با استانداردهای اجرایی را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دادند.

هدف اصلی از این بازدید، صرفاً نظارت بر رعایت قوانین نبود، بلکه شناسایی چالش‌های موجود و ارائه راهنمایی‌های تخصصی به مدیران مراکز برای حرکت در مسیر استانداردهای مصوب سازمان بهزیستی عنوان شد. در جریان این نظارت‌ها، علاوه بر بررسی شرایط موجود، توضیحات لازم درباره ضوابط قانونی و ضرورت رعایت استانداردهای حفاظتی و درمانی به مسئولان مراکز ارائه شد.

قبادی در حاشیه این بازدید با تأکید بر رویکرد اصلاح‌گرایانه بهزیستی گفت: «هدف ما از این نظارت‌ها، صرفاً برخورد با تخلفات نیست؛ بلکه هدف اصلی، اطمینان از این است که مددجویان و خانواده‌های آسیب‌پذیر در محیط‌هایی امن، استاندارد و تحت نظارت علمی قرار گیرند. ما تلاش می‌کنیم با ارائه راهنمایی‌های لازم، مراکز را به سمت اصلاح ساختاری و فعالیت در چارچوب قانونی سوق دهیم تا کیفیت خدمات بازتوانی در منطقه ارتقا یابد.»

در ادامه این بازدیدها، امینی نیز با هدف حمایت از مراکز مجاز و فعال منطقه، بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک و ارائه مساعدت‌های لازم برای بهبود عملکرد مراکز استاندارد تأکید کرد.