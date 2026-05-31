بخشدار ارم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم سنتی و معنوی پرچم‌نویسی اربعین حسینی، در روستای دهرود سفلی از توابع بخش ارم شهرستان دشتستان برگزار شد.

سید حسین جعفری بیان کرد: این آیین معنوی که قدمتی ۱۰ ساله دارد، همه‌ساله میزبان حدود ۲۰۰ نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از سراسر استان بوشهر است.

وی ادامه داد: حضور پرشور بانوان در این مراسم و همچنین همراهی آنان در پیاده‌روی اربعین در کنار آقایان، از جلوه‌های زیبا و قابل توجه این راهپیمایی معنوی به شمار می‌رود.

جعفری گفت: بر اساس این سنت دیرینه، هر سال یک روز پس از عاشورای حسینی، کاروانی متشکل از ۲۰۰ نفر از این روستا به سمت کربلای معلا حرکت می‌کنند و پرچم‌های متبرک شده را در مسیر پیاده‌روی اربعین نصب می‌ کنند.

شایان ذکر است امسال نیز طبق برنامه‌ریزی، این کاروان حدود ۴ روز از ۲۰ خردادماه در مدرسه میناب مستقر شده و تعدادی از پرچم‌ها را در آن مسیر نصب خواهند کرد.