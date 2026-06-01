عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای سازمان مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۵ گفت: اصلیترین اقدامی که در شرایط اخیر و در حوزه مشارکت مردمی دنبال شده، اجرای پویش «با هم میسازیم» است که تبلیغات آن طی هفتههای اخیر در سطح شهر قابل مشاهده بوده است.
وی افزود: در قالب این پویش، شهروندان میتوانند در حوزههای مختلف اعلام آمادگی کنند و مشخص کنند که در چه زمینهای امکان ارائه خدمت دارند و اولویت این طرح نیز حمایت از خانوادههای آسیبدیده جنگ است.
مدیرعامل سازمان مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران ادامه داد: در کنار ظرفیتهای خدماتی و داوطلبانه، امکان مشارکت مالی شهروندان نیز فراهم شده و حساب ویژهای برای این موضوع فعال شده است. کمکهای مالی دریافتشده نیز متناسب با نیت اعلامی شهروندان در همان حوزه هزینه خواهد شد.
ظرفیت ۲۲ منطقه تهران برای توسعه فعالیتهای مردمی
رحمانی با اشاره به زیرساختهای مشارکت اجتماعی در سطح شهر تهران اظهار کرد: در مجموعه سازمان، مجمع خیرین در ۲۲ منطقه، باشگاه داوطلبان و همچنین ۲۲ مرکز رشد مشارکت و مسئولیت اجتماعی فعال هستند که به عنوان محل فعالیت و هماندیشی گروهها و تشکلهای مردمی برای حل مسائل محلی ایفای نقش میکنند.
وی افزود: این مراکز از سال گذشته شکل گرفتهاند و اکنون فعالیت آنها توسعه یافته است. همچنین مجموعهای از برنامههای دیگر از جمله ازدواج آسان، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و سایر خدمات اجتماعی سازمان نیز با استفاده از ظرفیتهای مردمی دنبال میشود.
بهرهگیری از ظرفیت خیریهها و متخصصان اجتماعی
مدیرعامل سازمان مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه بخش مهمی از خدمات اجتماعی با همکاری مؤسسات مردمی و خیریهها انجام میشود، گفت: در پایگاههای خدمات اجتماعی، مراکز کودکان کار و پویاشهرها و سایر مراکز تخصصی، مؤسسات خیریه و سازمانهای مردمنهاد حضور فعالی دارند.
وی ادامه داد: در موضوع حمایت از آسیبدیدگان جنگ نیز از ظرفیت نیروهای متخصص از جمله مددکاران اجتماعی، روانشناسان و مشاوران استفاده میکنیم تا در کنار بدنه اصلی سازمان، خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.
رحمانی با اشاره به نقش نخبگان و مراکز علمی در ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی گفت: یکی از اضلاع مهم فعالیتهای سازمان، هیئتهای اندیشهورز و همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی است. طی یک سال گذشته برای تمامی محورهای اصلی برنامههای سازمان، با همکاری مراکز دانشگاهی شیوهنامهها، دستورالعملها و مدلهای اجرایی تهیه شده است.
وی افزود: این دستورالعملها اکنون در مراحل نهایی قرار دارند و به عنوان نقشه راه سازمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا هر یک از نیروهای فعال در حوزههای مختلف، وظایف و مأموریتهای خود را به شکل دقیق و استاندارد دنبال کنند.
تشکیل شبکه مردمی حمایت از خانوادههای آسیبپذیر
مدیرعامل سازمان مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران تأکید کرد: رویکرد ما صرفاً محدود به انجام تکالیف سازمانی نیست، بلکه تلاش میکنیم در چارچوب توان مدیریت شهری، نیازهای موجود را برطرف کنیم و در حوزههایی که مسئولیت سایر دستگاههاست نیز با تعامل و همکاری مشترک پیش برویم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف ما فراهم کردن زمینه مشارکت حداکثری مردم است و هیئات مذهبی، مساجد، معلمان، فعالان محلی و سایر گروههای مردمی میتوانند در حمایت از خانوادههای تحت پوشش نقشآفرینی کنند تا یک شبکه حمایتی گسترده شکل بگیرد.
رحمانی در پایان گفت: هدف نهایی این است که بتوانیم با کمک مردم و نهادهای اجتماعی، از خانوادههایی که با مشکلات جدی و حاد مواجه هستند حمایت کنیم و اجازه ندهیم مسائل و آسیبهای آنها عمیقتر شود.
