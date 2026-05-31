پراگ امکان افزایش بودجه دفاعی بر اساس برنامه ناتو را ضعیف دانست

به گزارش خبرگزاری مهر، آندری بابیش نخستوزیر جمهوری چک در مصاحبه با فایننشال تایمز اعلام کرد این کشور احتمالاً در سال جاری به هدف ناتو برای افزایش هزینههای نظامی به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به این تعهد برسیم، افزود: دولت او با کسری بودجه ناشی از هزینهکرد بیش از حد دولت پیشین مواجه است.
بابیش گفت پراگ متعهد است تا هدف جدید ناتو برای رساندن بودجه دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ را محقق کند، اما تأکید کرد که متحدان ناتو باید بیشتر بر توانمندیها تمرکز کنند تا بر اهداف صرفاً عددی هزینهها، زیرا این ارقام بهراحتی قابل دستکاری هستند.
درخواست آمریکا برای افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو، بیشتر کشورهای اروپایی را با کسری بودجه مواجه کرده است.
