به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند گفت: آمریکا قصد خروج از ناتو را ندارد و همچنان به فعالیت در این سازمان ادامه خواهد داد چرا که چنین اقدامی با منافع واشنگتن در تضاد است.

رئیس‌جمهور فنلاند همچنین افزود که آمریکا به اروپا نیاز دارد، زیرا بدون پایگاه‌های نظامی آمریکا در قاره اروپا، واشنگتن امکان انجام عملیات در خاورمیانه، آسیا و آفریقا را نخواهد داشت.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که این کشور از ناتو خارج خواهد شد. تهدیدات ترامپ موجب افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی شده است.