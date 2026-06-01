۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۳۶

ایتالیا خواستار ایجاد سیستم دفاعی مستقل اروپایی شد

وزیر دفاع ایتالیا خواستار ایجاد سیستم دفاعی مستقل اروپایی برای حمایت نظامی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اوکراین، انگلیس و کشورهای بالکان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، گیدو کروستو، وزیر دفاع ایتالیا اظهار داشت که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود و در صورت تحقق، می‌تواند موجب بحران جدی در بخش کشاورزی بسیاری از کشورهای اروپایی شود.

به گفته وی، به جای عضویت کامل اوکراین در اتحادیه اروپا، می‌توان به ایجاد یک سیستم دفاعی گسترده‌تر در سطح اروپا فکر کرد؛ سیستمی که فراتر از مرزهای فعلی اتحادیه بوده و علاوه بر کشورهای عضو این اتحادیه، اوکراین، انگلیس، نروژ و کشورهای بالکان را نیز دربر بگیرد.

تهدید آمریکا به خروج از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) موجب افزایش بودجه دفاعی کشورهای اروپایی شده و آنها را به روی آوردن به سیستم های امنیتی مستقل و ملی وادار کرده است.

