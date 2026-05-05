تبعات جنگ علیه ایران؛ نگرانی اروپا درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاع و فضای اتحادیه اروپا گفت: بروکسل به دلیل وابستگی به واشنگتن در زمینه واردات سلاح، در پی کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا با مشکل ساختاری مواجه خواهد شد.

این مقام اروپایی خاطرنشان کرد که صنعت دفاعی اروپا با وجود تداوم تخصیص بودجه، قادر نخواهد بود به سرعت خود را با شرایط وفق دهد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب کاهش ذخایر تسلیحاتی آنها شد.

پیشتر، اندیشکده راهبردی «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» (CSIS) در گزارشی هشدار داده بود که مصرف مهمات کلیدی آمریکا در جنگ ایران چنان شدید بوده که ذخایر کنونی برای یک درگیری احتمالی با چین «حادتر از همیشه» ناکافی است و بازسازی توان موشکی واشنگتن «چهار تا ۶ سال» زمان خواهد برد.