۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

صدور اسناد مالکیت برای ۸۰ درصد صنایع کشور

گرمسار- رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور از صدور اسناد مالکیت برای ۸۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کشورمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر یکشنبه در جریان سفر به گرمسار برای اعطای اسناد مالکیت صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان اعلام کرد: صدور اسناد مالکیت برای صنایع از اولویت های قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد کشور است.

وی از صدور اسناد مالکیت برای ۸۰ درصد از صنایع و سرمایه گذاران کشورمان خبر داد و افزود: صدور مابقی اسناد مالکیت نیز با سرعت و دقت در دست اجرا است.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه این اسناد با اولویت مناطق ویژه اقتصادی دنبال می شود، بیان کرد: صدور اسناد برای ۴۸ منطقه ویژه اقتصادی کشورمان از جمله گرمسار در دست اجرا است.

بابایی با بیان اینکه این اقدام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۱۸ منطقه آزاد تجاری مانند کیش، انزلی و آبادان و ... نیز در دست اجرا است، بیان کرد: به زودی همه این صنایع دارای اسناد تثبیت مالکیت می شوند.

وی با بیان اینکه اعطای این اسناد باعث دلگرمی سرمایه گذاران می شود، افزود: داشتن پروانه فعالیت مهمترین لازمه صدور اسناد تثبیت مالکیت برای واحد های تولیدی و صنعتی کشورمان است.

