حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در گلستان تداوم دارد

درویشعلی حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط اخیر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در این مدت، پیگیری مستمر مسائل و چالش‌های واحدهای تولیدی بوده که این موضوع هم از طریق بازدیدهای میدانی و هم از طریق برگزاری جلسات منظم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دنبال شده است.

وی افزود: با وجود شرایط خاص و مراجعات متعدد دستگاه‌های اجرایی از جمله میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط، جلسات کارشناسی بدون وقفه برگزار شد و موضوعات در دبیرخانه کارگروه بررسی اولیه و کارشناسی شده و سپس در دستور کار جلسات اصلی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: در این مدت ۱۲ جلسه کارشناسی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که خروجی آن برگزاری پنج جلسه اصلی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان بود.

حسن‌زاده با بیان اینکه این جلسات منجر به تصویب ۵۵ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، گفت: از مجموع این مصوبات، در بازه زمانی حدود ۹۰ روزه و با وجود تعطیلات نوروزی و مناسبت‌ها، ۳۴ مصوبه اجرایی شده و ۲۱ مصوبه نیز در حال پیگیری و اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت مصوبات دولت در حوزه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت از واحدهایی بود که نیازمند تأمین از خارج کشور بودند که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شد.

مدیرکل صمت گلستان همچنین به موضوع واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در ابتدای آذرماه، امکان واردات در استان‌های مرزی فراهم شد که این مصوبه با راهبری استاندار و معاون اقتصادی در استان اجرایی شد و تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: اجرای این مصوبات نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی، جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید، تأمین نیاز واحدهای تولیدی و همچنین پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم داشته است.

حسن‌زاده تأکید کرد: با اجرای این سیاست‌ها، هم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی انجام شده، هم تولید در جریان بوده و هم اشتغال نیروی کار در واحدهای صنعتی حفظ شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان این بوده که جریان طبیعی تولید، توزیع و تأمین کالا در استان و کشور بدون وقفه ادامه یابد و هیچ خللی در نیازهای اساسی مردم و واحدهای تولیدی ایجاد نشود.