هادی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: امروزه حاکمیت فضای سایبری و هوش مصنوعی زندگیها را تغییر داده، ارتباطات وسیع ایجاد شده و علوم نوین و جدید تولید شده همچنین مرزهای جغرافیایی که بین کشورها وجود دارد، کمرنگ شده است.
وی افزود: در فضای بینالملل و جهانی که ما در بخشی از آن وجود داریم کشورهای مستکبر از جمله آمریکای جنایتکار، برای اینکه در کشوری حضور و نفوذ خود را همیشگی کنند قبل از حمله نظامی یا سیاسی، فرهنگ یک کشوری را مورد هدف قرار میدهند.
عضو کارگروه روابط بینالملل مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم خاطرنشان کرد: یک قاعده کلی در بین این کشورها وجود دارد که اگر میخواهند در کشوری حضور بلندمدت داشته و از ذخایر انرژی کشوری استفاده کنند اول باید در آن کشور کار فرهنگی انجام داده تا فکر درونی مردم آن کشور را با خود همراه کنند.
عرب تصریح کرد: رهبر شهید در سخنرانیهای مختلف خود بین مردم یک کلیدواژه را چندین دهه تکرار کرد که آن موضوع تهاجم یا شبیخون فرهنگی است، رهبر شهید انقلاب این روزها را میدیدند و همواره از اهمیت کار در عرصه فرهنگی سخن میگفتند.
وی بیان کرد: ریشه فتنههای سالهای اخیر به مسائل فرهنگی برمیگردد یعنی ابتدا دشمن از لحاظ فرهنگی و اعتقادی، نظام باور و ارزشهای اسلامی را از عدهای مردم در کشور گرفت که نتیجه آن بیحجابیها و ولنگاریهای اخلاقی در کشور است.
عضو کارگروه روابط بینالملل مؤسسه امام خمینی(ره) قم ادامه داد: وقتی امنیت فرهنگی و خانوادگی حفظ نشود این امنیت به یک جنگ نظامی تبدیل میشود، اگر برخی از افرادی که افق فکریشان با آمریکا و غرب تنظیم شده وارد ساختارهای جمهوری اسلامی ایران بشوند اتفاقات ناگوار خواهیم داشت.
عرب اضافه کرد: دشمن در هر فتنه خود به هر مرکزی متمرکز میشود، مدارس و دانشگاهها از دو نهاد اصلی بودند که در فتنههای اخیر دشمن بر آن تمرکز کرده بود چون این دو نهاد اصلی، نهاد تولید علم و مرکز تربیت و کادرسازی نظام جمهوری اسلامی است.
نظر شما