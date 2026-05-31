به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانهها بیان کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان شهرستان طبس به پلیس فتا و ارائه شکوائیه، وی اعلام کرد فردی ناشناس طی تماس تلفنی و با ترفندهای متقلبانه موفق به دریافت رمز عبور همراهبانک او شده و پس از مدتی مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان از حسابش برداشت کرده است.
وی افزود: بلافاصله پس از ثبت شکایت، کارشناسان پلیس فتا رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داده و با انجام اقدامات تخصصی، پرونده اولیه تشکیل شد.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی ادامه داد: در ادامه و با هماهنگی مرجع قضائی، اقدامات فنی و پیگیریهای کارشناسان پلیس فتا منجر به بازگرداندن وجه برداشتشده به حساب شاکی شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.
سرهنگ الوانی با هشدار نسبت به شیوه فعالیت مجرمان سایبری، گفت: کلاهبرداران اینترنتی عمدتاً از طریق تماسهای تلفنی یا ارسال پیامکهای جعلی، کاربران را فریب داده و با جلب اعتماد آنان، کدهای فعالسازی یا رمزهای یکبار مصرف بانکی را دریافت میکنند.
وی تأکید کرد: افشای این اطلاعات که مربوط به سامانههای بانکی، درگاههای پرداخت یا شبکههای اجتماعی است، میتواند زمینه دسترسی غیرمجاز مجرمان به حسابهای بانکی یا کاربری افراد را فراهم کند؛ بنابراین شهروندان باید در این زمینه نهایت دقت و هوشیاری را داشته باشند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: از شهروندان خواستاریم هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا بهصورت شبانهروزی گزارش کنند.
