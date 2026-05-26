کلاهبرداری ۱۵۵ میلیون تومانی با شگرد «ساماندهی دستگاه کارتخوان» در طبس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی صبح سهشنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان طبسی به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکیاش، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد که فردی ناشناس طی تماس تلفنی با معرفی خود به عنوان مسئول ساماندهی دستگاههای کارتخوان، به بهانه نیاز به کد ارسالی جهت بهروزرسانی سیستم، کد فعالسازی را از وی دریافت کرده و بلافاصله پس از آن، مبلغ ۱۵۵ میلیون تومان از حساب بانکیاش برداشت شده است.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس، گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و هماهنگی با مراجع قضائی، خوشبختانه مبلغ سرقت شده به حساب شاکی بازگردانده شد و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.
سرهنگ الوانی با هشدار نسبت به شگردهای نوین کلاهبرداران سایبری، بیان کرد: مجرمان با بهرهگیری از تکنیکهای مهندسی اجتماعی و برقراری تماسهای تلفنی تحت عناوین فریبنده نظیر «ساماندهی کارتخوان»، «بروزرسانی تراکنشها» و «ثبتنام مالیاتی»، سعی در سرقت اطلاعات بانکی شهروندان دارند.
وی گفت: از عموم مردم خواستاریم ضمن بیتوجهی به تماسهای مشکوک و پیامکهای ناشناس، هرگونه کد دریافتی از سوی مراجع رسمی را به هیچ عنوان در اختیار تماسگیرندگان قرار ندهند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاعرسانی کنند.
