به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی بازوند ظهر یکشنبه درنشست رویداد ملی ایران جوان ۱۴۳۰ در جمع خبرنگاران گفت: اگر خواهان آینده ای قوی برای ایران و اسلام هستیم باید صدای نمایشگاه جوانی جمعیت را در سراسر مازندران به گوش همگان برسانیم.

وی با بیان اینکه مازندران جزو استان های آخر از نظر شاخص های جمعیتی است، هشدار داد: گیلان رتبه اول و مازندران رتبه دوم انقراض نسل را دارند و اگر نرخ فعلی جمعیت ادامه یابد، در چند سال آینده وارد مرحله خطرناکی می شویم که دیگر نیروی گریز از جاذبه را نخواهیم داشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا علت اصلی کاهش جمعیت و ازدواج در مازندران را ایجاد شکاف بین ذهنیت و عینیت دانست و توضیح داد: زوج جوان مازندرانی با همان سادگی زندگی روستایی و شالیزاری با یکدیگر ازدواج می کنند و عینیت هم را دوست دارند، اما شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام که سمی ترین سلاح کشتار جمعی دنیاست و همچنین ورود سالانه میلیون‌ها نفر مسافر به مازندران، ذهنیت و توقعات آنها را به شکل غیرواقعی بالا می بردو وقتی خواسته ذهنی بزرگ می شود اما واقعیت فرق دارد، افراد ناامید، پرخاشگر و دچار استرس، خودکشی و طلاق می شوند.

سرهنگ بازوند با ارائه آمارهای نگران کننده گفت: نرخ نسبت فوت به ولادت در مازندران ۹۰ درصد افزایش یافته است و شهرستان رامسر با ۱۴۲ درصد وخیم ترین وضعیت را دارد و میاندورود با ۳۷ درصد پایدارترین است.

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا تصریح کرد: در حوزه ازدواج و طلاق، نسبت طلاق به ازدواج از ۵۸ در سال ۱۴۰۳ به ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۴ بهبود یافته، اما فریدونکنار با ۱۰۳ درصد بدترین وضعیت را دارد.

وی با اشاره به جزئیات نمایشگاه جوانی جمعیت که از سه شنبه ۱۲ خرداد در مصلای شهرستان بابل آغاز و تا ۲۰ خرداد ادامه دارد، اظهار داشت: این نمایشگاه شامل پنج تالار با عناوین راز پنهان قدرت شامل تحلیل قدرت کشورها بر اساس جمعیت، تالار نخبگانی برای پاسخ به شبهات جمعیتی و غیره است..

معاون هماهنگ کننده سپاه کربلا تأکید کرد: این نمایشگاه فقط نمایشی نیست و مخاطب با آن درگیر می شود و یک چرخه تعاملی و یادگیری شکل می گیرد و از همه ائمه جمعه، فرمانداران و فرماندهان سپاه استان برای بازدید دعوت می شود و این نمایشگاه قابلیت اجرا در سایر شهرستان ها و مرکز استان را نیز دارد.