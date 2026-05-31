وعده «شهریور» به فعالان تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت کارگروههای تخصصی اظهار داشت: طی چهار ماه گذشته، تمرکز ویژهای بر استفاده از توان مشورتی نخبگان و فعالان حوزه در قالب ۱۰ کارگروه تخصصی صورت گرفته است. این هماهنگی و همگرایی بیسابقه، انرژی مضاعفی را برای پیشبرد اهداف و حل مشکلات انباشته شده تزریق کرده است.
مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم تحول در ساختار اداری تصریح کرد: در کنار تعامل با تشکلها، اولویت اصلی ما در اداره کل، چابکسازی فرآیندها است. نباید اجازه دهیم روالهای جاری و بروکراسی اداری مانع از حرکت قطار تأمین تجهیزات شود. در همین راستا، با وجود تمام معذوریتها، اصلاحات ساختاری آغاز شده و حتی برای تسریع در امور، افزایش ظرفیت کارشناسی و نیروی انسانی متخصص در دستور کار قرار گرفته است.
علیزاده در تشریح وضعیت حوزههای مختلف تحت نظارت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، گفت: خوشبختانه در حوزههایی نظیر آزمایشگاهی و دندانپزشکی، با برگزاری جلسات مستمر، به سطح قابل قبولی از رضایتمندی و ثبات رسیدهایم. اما در حوزه ملزومات و تجهیزات مصرفی که با نیاز لحظهای بیمارستانها و موضوع ذخیرهسازی استراتژیک در ارتباط است، همچنان چالشهایی وجود دارد که تمرکز اصلی تیم مدیریتی در دو ماه پیش رو، بر رفع مشکلات این بخش معطوف خواهد بود.
وی با پیشنهاد برگزاری نشست مشترک بعدی در اواخر شهریور ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: با نهایی شدن مصوبات کارگروههای تخصصی در حوزههایی همچون بیمه، قیمتگذاری و فرآیندهای ارزی، امیدواریم تا پایان شهریور بتوانیم اعلام کنیم که ۷۰ تا ۸۰ درصد چالشهای احصا شده، یا بهطور کامل رفع شدهاند و یا در یک روال چابک و شفاف برای حل نهایی قرار گرفتهاند.
