دیدار فرماندار اشتهارد با معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان

به گزارش خبرگزاری مهر این نشست با حضور حمیدرضا گودرزی رئیس اداره راه و شهر سازی، محسن دلجو شهردار اشتهارد و معاونین شهردار برگزار شد.

فرماندار اشتهارد ضمن تشریح نیازها و چالش‌های پیش روی این شهرستان در حوزه راه و شهرسازی، بر تسریع در اجرای طرح‌های مصوب و رفع موانع موجود تاکید کرد.

در این دیدار که به منظور بررسی آخرین پیشرفت‌ها و رفع موانع احتمالی در اجرای طرح‌های مسکن ملی برگزار شد، جزئیات مراحل اجرایی، تامین زیرساخت‌های لازم و جدول زمان‌بندی پروژه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی البرز هم بر لزوم رعایت استانداردهای کیفی و فنی در ساخت و سازها و همچنین ضرورت پایبندی به برنامه‌های زمان‌بندی تأکید و مقرر شد پیگیری‌های لازم در خصوص رفع موانع اداری و تسریع در روند اجرایی صورت پذیرد.



