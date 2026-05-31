به گزارش خبرنگار مهر، احسان مشگلانی ظهر یکشنبه در نشست عالی ستاد طرح مدیریت محلهمحور، با اشاره به نتایج تولیدات رسانهای ماه گذشته اظهار کرد: خوشبختانه با تولید محصولات تصویری و برنامههایی که با هدایت، سناریو و ایدهپردازی خود فرمانداران همراه بود، شاهد خروجیهای بسیار پربینندهای بودیم که حتی برخی از آنها در سطح ملی پخش شدند.
وی افزود: بر همین اساس، هفته آینده فرمانداران فریدن، فریدونشهر و چادگان و در هفته پس از آن، فرمانداران سمیرم و شهرضا باید با برنامه آماده، مهیای بهرهبرداری رسانهای از این ظرفیت باشند.
مشگلانی با تبیین ابعاد شبکه رسانهای فعال در این طرح ادامه داد: رسانههای تصویری به عنوان همیار همیشگی پای کار هستند و در کنار آن، ظرفیتهای مطرح در حوزه رسانههای مکتوب و خبرگزاریها را به صورت ویژه مأمور پوشش اخبار حوزه محلهمحوری در تمامی شهرستانها کردهایم؛ بنابراین یک بستر تخصصی بزرگ در دو بخش مکتوب و تصویری در این حوزه فعال است و هر فرمانداری یا دستگاهی که در حوزه محلهمحوری اقدام خاصی دارد، باید این اقدامات را به این رسانهها اعلام کند.
مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان از تکمیل حلقه ارتباطی اطلاعرسانی این طرح خبر داد و تصریح کرد: برای هر شورای محله، یک مسئول روابط عمومی پیشبینی شده که پیگیر امور است. همچنین برای انسجام این شبکه، کانال جامع اطلاعرسانی این طرح ظرف یکی دو روز آینده راهاندازی خواهد شد تا تمام روابط عمومیهای شهرستانها و محلات استان و شهر اصفهان در آن عضو شوند و جریان روان اطلاعرسانی شکل بگیرد.
وی در ادامه چهار مطالبه و ضرورت را از مدیران و کمیتههای محلی مطرح کرد و گفت: اطلاعات ما از ابتکارات مردمی محلات کم است؛ محلاتی که مردم به صورت خودجوش تشکیل جلسه میدهند، مشکلات را حل میکنند و اقداماتی مانند کمک به هممحلیها یا رفع چالشهای محله انجام میدهند، باید به ما معرفی شوند تا این تجربهها دیده و تکثیر شود.
مشگلانی با اشاره به آمادگی رسانهها برای پوشش فعالیتها بیان کرد: رسانههای مکتوب و تصویری کاملاً آماده پوشش هستند، اما به دلیل تعدد محلات، این کمیتهها و محلات هستند که باید فعالانه از خبرنگاران و تیمهای تصویربرداری برای انعکاس اقدامات خود دعوت کنند.
وی همچنین درباره برنامه «سفیران محلات» گفت: محلات باید آمادگی لازم را برای میزبانی و اعزام تور رسانهای «سفیران محلات» ایجاد کنند تا اقدامات میدانی، بدون واسطه به تصویر کشیده شود.
مدیرکل روابط عمومی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از موازیکاری در تعریف پویشها تأکید کرد: در حال حاضر با حجم زیادی از پویشها مواجهیم که تعدد آنها باعث کاهش شدید اثرگذاری اهداف میشود؛ فلسفه پویش این است که محدود و انگشتشمار باشد و ما باید در طول سال فقط روی یکی دو پویش بزرگ تمرکز کنیم تا بتوانیم یک گفتمان پویای ملی و استانی ایجاد کنیم.
نظر شما