یادداشت مهمان_حجت‌الاسلام سیدمهدی میراحمدی؛ رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: ۱۴۳۷ سال از واقعه غدیر گذشت! در دهمین سال هجرت، پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم، حضرت علی(ع) را به عنوان مولا و رهبر پس از خود معرفی کرد. آن روز، دین کامل شد و دشمنان مأیوس گشتند.

امروز نیز دشمنان قسم‌خورده‌ای چون آمریکا و اسرائیل، با تمام توان به میهن اسلامی و رهبری تاخته‌اند. در جنگی نابرابر اما پر از ایمان، شیرمردان این سرزمین ایستادند، ولی در این میان، نخل تنومند ولایت و فقاهت – رهبر حکیم و شجاع انقلاب – به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این ضایعه، قلب هر شیعه و ایران‌دوستی را به شدت به درد آورد.

اما نکته شگفت‌انگیز، معنای زنده غدیر است. غدیر یعنی پس از پیامبر(ص)، راه بدون رهبر نماند. غدیر یعنی خون شهدا نه تنها نهال اسلام را نمی‌خشکاند، بلکه بارورتر می‌کند.

امسال، راهپیمایی عظیم روز غدیر، معنایی دیگر یافته است؛ نه فقط یک جشن، بلکه یک فریاد بیعت با خون تازه رهبر شهید و آرمان‌های او با رهبر جدید حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای است. مردم در این راهپیمایی، با چشمانی اشک‌آلود اما مصمم، به دشمنان مغرور نشان خواهند داد که با شهادت رهبر، ولایت نمرده است؛ و این مسیر با جلوداری رهبری دیگر از نسل با برکت علی(ع) ادامه یافته و قلب هر رهپوی غدیر، جانی تازه گرفته است.

در راهپیمایی روز غدیر امسال فریاد خواهیم زد: «اَلْغَدیرُ وَ الْوَلایَةُ وَ الشَّهادَةُ»؛ غدیر، ولایت و شهادت، سه حقیقت جدایی‌ناپذیر در مکتبی است که نه هواپیما و موشک اسرائیل و نه تحریم و تهدید آمریکا، هیچ‌کدام نمی‌تواند مردم علوی و غدیری ما را از حرکت بازدارد. این راهپیمایی، پاسخ قاطع ملتی است که سوگوار ولیّ خود هستند، اما هرگز زانو نمی‌زنند.