امام جمعه دشتی: دست و پای استکبار را از کل منطقه قطع خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: تاریخ اسلام گواه دشمنی دیرینه و آگاهانه یهود با پیامبر (ص) است؛ دشمنی‌ای که برخلاف مشرکان، نه از روی جهل بلکه با علم و توطئه قبلی صورت می‌گرفت.

وی اضافه کرد: آن‌ها با جنگ نرم، شایعه‌پراکنی و خیانت در حساس‌ترین لحظات مانند جنگ احزاب، به‌دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی بودند.

امام جمعه دشتی افزود: در آن شرایط حساس، پیامبر اکرم (ص) با تدبیری هوشمندانه، سپاهیانی را مأمور کردند تا با طنین فریاد تکبیر در کوچه‌ها و خیابان‌های مدینه راهپیمایی کنند؛ حرکتی مقتدرانه که علاوه بر تأمین امنیت داخلی، پیروزی در جنگ احزاب را رقم زد.

وی بیان کرد: امروز نیز راهپیمایی و مبارزه با ظالمان صهیونیست، مصداق بارز عمل صالح و وظیفه‌ای شرعی است که ملت ایران تا ریشه‌کنی این غده سرطانی، با قدرت به آن ادامه خواهد داد.

زاهددوست خاطرنشان کرد: امروز در روز جهانی قدس، که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) روز اسلام است، بار دیگر بر آرمان آزادی فلسطین پای می‌فشاریم. همان‌گونه که امام شهیدمان فرمودند، هم‌افزایی امت اسلامی بر محور قدس شریف، بزرگترین کابوس دشمن صهیونیستی و حامیان مستکبر آمریکایی و اروپایی آن‌هاست.

وی گفت: ملت ایران در دهم رمضان مبارک، رهبر عزیز و مجاهد خود را پس از عمری ایستادگی در راه استقلال و عزت، در جنایت ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از دست داد و ایشان به آرزوی دیرین خود، یعنی شهادت، نائل آمد.

امام جمعه دشتی ادامه داد: اگرچه این سوگ جانکاه است، اما خون پاک ایشان جانی تازه به کالبد انقلاب و آزادی‌خواهان جهان دمید. ما شهادت را افتخاری ربانی و مایه برکت می‌دانیم؛ اگر چه جسم ایشان در میان ما نیست، اما گفتمان، منطق و میراث ماندگارشان تا همیشه خار چشم دشمنان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: مجلس خبرگان رهبری در اقدامی هوشمندانه و مجاهدانه در برهه‌ای حساس، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کرد.

زاهددوست افزود: این تصمیم مقتدرانه در میانه‌ی جنگ، تجلی کارآمدی نظام اسلامی بود که نه تنها خلاء رهبری را پر کرد، بلکه فصلی نو از شکوفایی را رقم زد.

وی بیان کرد: نخستین پیام سراسر حکمت و صلابت رهبر عزیزمان، امید را در دل جامعه زنده کرد و نشان داد که معظم‌له بر همان اصول فکری امام راحل و امام شهید استوار هستند.

امام جمعه دشتی ادامه داد: این انتخاب، شادی دلسوزان انقلاب و خشم دشمنان، به‌ویژه ترامپ خبیث و دولتمردان احمق آمریکا را به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی کنونی علیه ملت ایران، ریشه در تقابل بنیادین جبهه حق و باطل دارد افزود: استکبار جهانی که دستش از منابع ایران کوتاه شده، به دنبال تجزیه این مرز و بوم است، اما آن‌ها هنوز قدرت ایمان و وحدت ملی ما را نشناخته‌اند.

زاهددوست اظهار کرد: دشمن با خطای محاسباتی، علی‌رغم سانسور شدید تلفات خود، بداند که طبق وعده رهبری، انتقام و غرامت کامل این جنگ را خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: اگر دیروز دست آمریکا از نفت ایران کوتاه شد، امروز دست و پای استکبار از کل منطقه قطع خواهیم کرد. اقدام نسنجیم و احمقانه ترامپ پلید کودک‌آزار و کودک‌خوار، این بود که انسجام ملی ما را بیشتر کرد، قدرت نیروهای مقاومت حزب‌الله، انصارالله، مقاومت عراق احیاء شد.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: پایگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی با خاک یکسان شد. اقتصاد آمریکا و غرب فرو پاشید. رهبر ۸۶ ساله ما به آرزوی خود رسید و به لطف خدا خامنه‌ای جوان جایگزین شد.‌

وی تصریح کرد: مردم رهبر جدید خود را مردم‌باور - صریح و شجاع در نبرد و قاطع در باز پس‌گیری حق ملت شناختند و ما مردم داغدار ایران با خون شهیدان خصوصاً خون رهبر شهیدمان عهد می‌بندیم که تا آزادی قدس، ریشه‌کنی رژیم صهیونیستی و قطع پای آمریکا از منطقه از پای نخواهیم نشست.

وی تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل خواب اختلاف مردم ایران و آشوب داخلی و تجزیه ایران را به گور خواهند برد. امروز مردم ما پاسخ دندان‌شکنی به آمریکا و اسرائیل خواهند داد.