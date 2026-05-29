به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز جمعه (۸ خرداد) و همچنین روز شنبه (۹ خرداد)، با حاکمیت جریانات نسبتاً خنک خزری، در استان‌های آذربایجان غربی، بخش‌های زیادی از آذربایجان شرقی به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی، استان اردبیل، گیلان، مازندران و با تأخیر در گلستان، همچنین ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و کردستان، بارندگی و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

وی افزود: پیش از ورود این جریانات خنک و تا ظهر امروز، بخش‌هایی از کشور همچنان گرمای شدید را تجربه می‌کنند و در استان خوزستان، به‌ویژه شهرهای شادگان، آبادان و خرمشهر، ثبت دمای ۴۹ درجه و حتی بالاتر دور از ذهن نیست.

اصغری بیان کرد: در استان بوشهر نیز در شهرستان‌های جم، عسلویه، دیر و دشتی، از شنبه تا دوشنبه هفته آینده، حداکثر دما به آستانه ۵۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی ادامه داد: در استان تهران نیز برای نخستین‌بار در سال خورشیدی جدید، بیشینه دمای هوا به ۳۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به تداوم گرمای هوا در شرق کشور، اظهار کرد: در استان خراسان جنوبی و شهرهایی مانند طبس، قائنات و سرایان، مردم طی امروز و فردا با گرمای غیرمتعارف مواجه خواهند شد.

وی یادآور شد: از آنجا که این موج گرمایی برای نخستین‌بار در سال جاری رخ می‌دهد، توصیه می‌شود افراد به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و کودکان، تا حد امکان در فضای باز و زیر نور مستقیم خورشید حضور نداشته باشند تا از بروز تنش‌های گرمایی جلوگیری شود.

اصغری درباره سایر پدیده‌های جوی کشور نیز گفت: وزش باد نسبتاً شدید در اغلب استان‌ها پیش‌بینی می‌شود و در استان همدان، به‌ویژه مناطق بادخیزی مانند قهاوند، سرکان و بهار، سرعت وزش باد ممکن است به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

وی تصریح کرد: در استان ایلام نیز نفوذ گرد و غبار از کشور عراق مورد انتظار است و در استان اصفهان، از اواسط هفته آینده، وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: برای استان یزد نیز از عصر امروز تا فردا شب، هشدار وزش باد و گرد و خاک صادر شده است.