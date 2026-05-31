به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز مردان با ترکیبی ۴ نفره در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ شرکت می کند. این ترکیب برای تیم ملی زنان ۲ نفره خواهد بود.

فدراسیون تنیس روی میز قصد دارد با برگزاری رقابت های انتخابی، ترکیب ۴ و ۲ نفره تیم های مردان و زنان را برای اعزام به بازی های آسیایی مشخص کند. رقابت در هر بخش با حضور ۱۶ بازیکن شامل ۴ نفر برتر رنکینگ و ۱۲ نفر رقابت های دسته برتر (بر اساس مسابقات سال گذشته) برگزار می شود.

در بخش مردان، نوشاد عالمیان که نفر اول رنکینگ جهانی است به صورت انتصابی در ترکیب تیم اعزامی قرار می گیرد. نیما عالمیان هم به دلیل مسائل شخصی انصراف خود را اعلام کرده است. بدین ترتیب مسابقات انتخابی این بخش بدون حضور برادران عالمیان برگزار می شود.

در بخش بانوان اما بازیکنی به صورت انتصابی در ترکیب قرار نمی گیرد. بدین ترتیب ندا شهسواری که نفر اول رنکینگ جهانی زنان در میان بازیکنان ایرانی به حساب می آید هم در رقابت های انتخابی حاضر خواهد شد. در این بخش شیما صفایی هم به دلیل مسائل شخصی شرایط حضور در مسابقات را ندارد.

اسامی بازیکنان شرکت کننده در رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان و زنان به این شرح است:

مردان

بنیامین فرجی، نوید شمس، امیرحسین هدایی، امیرمهدی کشاورزی (رنکینگ جهانی)، امین احمدیان، محمد جواد سهرابی، سید محمود موسوی، آرین غفاری، حمیدرضا طاهرخانی، سروش امیری نیا، محمد حسن حبیبی، امیرعباس هدایی، افشین نوروزی، عرشیا لرستانی، مبین علیپور و سامران کریمی

زنان

ندا شهسواری، مهشید اشتری، الینا رحیمی، ستایش ایلوخانی (رنکینگ جهانی)، همراه با هلیا اصغری، زینب شمس، کیمیا رستمی، پریناز حاجی پور، فاطمه یاری، صبا سراجی، الینا منصف، ملیکا کرمی، ملیکا عباسی، فاطمه جمالی فر، عفت رنجبر و الینا ابراهیمی

رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز مردان طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خرداد برگزار می شود. زمان برگزاری رقابت های انتخابی برای تیم ملی زنان اما هنوز نهایی نشده است.