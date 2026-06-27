حسن ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با آغاز فصل برداشت گندم در شهرستان روانسر، عملیات خرید تضمینی این محصول راهبردی نیز از طریق چهار کمیسیون خرید مستقر در سطح شهرستان آغاز شده است.
وی افزود: در سال زراعی جاری، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار گندم آبی و ۲۱ هزار هکتار گندم دیم در شهرستان کشت شده است و با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، اجرای توصیههای فنی و تلاش کشاورزان، پیشبینی میشود بیش از ۸۰ هزار تن گندم در این شهرستان تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر با اشاره به میزان خرید پیشبینیشده تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، حدود ۶۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از طریق چهار مرکز خرید تضمینی جمعآوری و به شبکه ذخایر راهبردی کشور تحویل خواهد شد.
ویسی با تأکید بر آمادگی کامل مراکز خرید ادامه داد: از کشاورزان درخواست میشود پس از برداشت محصول، گندم تولیدی خود را مطابق برنامهریزی انجامشده به نزدیکترین مرکز خرید تحویل دهند تا فرآیند خرید در کوتاهترین زمان و بر اساس ضوابط و استانداردهای تعیینشده انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خرید تضمینی گندم نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان، تقویت امنیت غذایی کشور، حفظ انگیزه کشاورزان و افزایش ذخایر راهبردی دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری دستگاههای مرتبط، تمامی ظرفیت خود را برای اجرای مطلوب این طرح به کار گرفته است.
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