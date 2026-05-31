ظرفیت ICU جراحی قلب بیمارستان امام اهواز تقریبا دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش مراقبت‌های ویژه ICU جراحی قلب بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز ظهر امروز یکشنبه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوسازی‌شده و ظرفیت هشت تخت بستری افتتاح شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز در این مراسم اظهار کرد: افتتاح این بخش در یک فضای فیزیکی جدید و مدرن، افتخاری بزرگ برای ماست تا بتوانیم خدماتی در سطح مطلوب‌تر به مردم شریف استان خوزستان ارائه کنیم.

محمدامین زرگر افزود: این پروژه در راستای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تخت‌های مراقبت ویژه انجام شده و منجر به تقریبا دو برابر شدن ظرفیت این بخش شده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی این بازسازی، جانمایی استراتژیک بخش ICU به گونه‌ای است که ارتباط مستقیم و فیزیکی با اتاق‌های عمل قلب برقرار شده است.

زرگر تصریح کرد: این تغییر فضا، نه تنها باعث به‌روزرسانی محیط کار پرستاران شده، بلکه تسلط بیشتری بر پایش بیماران و ارائه خدمات درمانی سریع‌تر و باکیفیت‌تر را ممکن ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دیگری از این مراسم، از دکتر سامان تقویان‌پور متخصص قلب و عروق، به پاس عملکرد مطلوب، مدیریت مؤثر در درمان بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی و ارتقای شاخص‌های بالینی در این مرکز درمانی تقدیر شد.

همچنین با ثبت ۱۱۳ مورد درمان موفق در مرکز قلب و عروق بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز، از اقدامات انجام‌شده در این حوزه تجلیل به عمل آمد.