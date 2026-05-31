به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، در این مراسم که با حضور بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی و علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برگزار شد، بر توسعه همکاری‌ها در زمینه برگزاری برنامه‌های آموزشی مشترک، طرح‌های استعدادیابی، تربیت مربیان متخصص و استفاده از فضاهای ورزشی دانشگاه تأکید شد.

علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، ضمن خیرمقدم به قدیمی و هیئت همراه ایشان، اظهار داشت: «از تلاش‌های جناب آقای دکتر قدیمی و مجموعه فدراسیون هاکی برای پیشبرد این همکاری صمیمانه تشکر می‌کنم. ورزش هاکی رشته‌ای جذاب با پتانسیل گسترش بسیار بالا در محیط‌های دانشگاهی است و بدون شک بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری ورزشی فراهم است.»

وی افزود: «با نگاه ویژه‌ای که دکتر قدیمی دارند و از آنجایی که ایشان خود از خانواده دانشگاه آزاد اسلامی هستند، اطمینان دارم که می‌توانیم از ظرفیت‌های این تفاهم‌نامه بهره‌برداری‌های بسیار موثری داشته باشیم و این پیوند، الگویی موفق برای توسعه ورزش‌های دانشگاهی خواهد بود.»

در ادامه این نشست، بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی، نیز تصریح کرد: «توسعه ورزش دانشگاهی، بازوی توانمندی برای پیشبرد اهداف قهرمانی فدراسیون است. در حال حاضر فدراسیون هاکی در شرایط عملیاتی بسیار فشرده‌ای قرار دارد و در کنار برنامه‌های توسعه‌ای با دانشگاه آزاد، اولویت‌های بین‌المللی مهمی را دنبال می‌کنیم.»

وی افزود: «در دو ماه آتی، شاهد ۶ اعزام بین‌المللی در سطوح مختلف خواهیم بود که شامل تیم‌های ملی در بخش آقایان و بانوان در رده بزرگسالان (سالنی) و همچنین رده‌های سنی امید و زیر ۱۷ سال (چمن) در کشورهای تایلند، قزاقستان و عمان است.»

قدیمی در پایان خاطرنشان کرد: «برای حضوری موفق در این رویدادها، هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت گرفته و ۶ اردوی آماده‌سازی هم‌زمان با حضور ورزشکاران در شهرهای همدان، نقده و کرمانشاه در حال برگزاری است تا با آمادگی کامل در مسابقات پیش رو حاضر شویم.»