کاروان ورزش دانشجویی «میناب ۱۶۸» راهی ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، کاروان میناب ۱۶۸ و تیم های ملی دانشجویی کشورمان در بخش های کاراته پسران و دختران و کشتی آزاد و فرنگی امروز کشور را مقصد ترکیه ترک کردند. این تیم‌ها به مدت دو روز در ترکیه تمرین می کنند و سپس به مسابقات کامبت در برزیل خواهند رفت.



مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار می شود.