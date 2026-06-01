۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

کاروان ورزش دانشجویی «میناب ۱۶۸» راهی ترکیه شد

کاروان دانشجویی میناب ۱۶۸ برای حضور در مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه ای به میزبانی برزیل، کشور را به مقصد ترکیه ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، کاروان میناب ۱۶۸ و تیم های ملی دانشجویی کشورمان در بخش های کاراته پسران و دختران و کشتی آزاد و فرنگی امروز کشور را مقصد ترکیه ترک کردند. این تیم‌ها به مدت دو روز در ترکیه تمرین می کنند و سپس به مسابقات کامبت در برزیل خواهند رفت.

مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار می شود.

سیده فرزانه شریفی

