به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، الکساندر ووچیچ رئیس‌ جمهور صربستان امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که جزیره تایوان بخشی از کشور چین است.

رئیس جمهور صربستان، در گفتگو با زو یون از CMG، بر تعهد قاطع کشورش به اصل چین واحد تأکید کرد.

وی مسئله جریره تایوان را موضوع داخلی چین توصیف کرد و گفت که موضع صربستان همچنان روشن و بدون تغییر است.

این در حالیست که چین همواره به آمریکا و متحدان غربی‌اش درباره خط قرمز خود مبنی بر لزوم احترام به اصل چین واحد که مستلزم عدم تحریک جریان‌های جدایی‌طلب مناطق تابعه شامل تایوان، هنگ کنگ، ماکائو و تبت است؛ هشدار داده است.

با این وجود، آمریکا با استناد به رویکرد چرخش به ایندوپاسیفیک و با هدف ممانعت از قدرت‌ یابی بیش از پیش چین، دست به اقداماتی می‌زند که علاوه بر جدال دیپلماتیک، بیم رویارویی نظامی دو کشور را نیز افزایش می‌دهد.