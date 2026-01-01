به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «تومی بیگوت»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد: فعالیتهای نظامی چین و مواضع آن در قبال تایوان و دیگر کشورهای منطقه تنشها را بیجهت افزایش میدهد. ما از پکن میخواهیم خویشتنداری کرده و فشارهای نظامی خود بر تایوان را متوقف کند و به جای آن در گفتوگویی سازنده مشارکت کند.
وی افزود: آمریکا از صلح و ثبات در تنگه تایوان حمایت میکند و با هرگونه تغییر یکجانبه در وضعیت موجود، از جمله تغییرات ناشی از زور یا اجبار، مخالفت دارد.
این بیانیه در حالی منتشر شد که تنشها در منطقه دریای چین جنوبی و اطراف تایوان طی ماههای اخیر افزایش یافته و نگرانیها نسبت به احتمال بروز بحران نظامی میان پکن و تایوان را شدت بخشیده است.
