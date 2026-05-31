ارائه بیش از ۵۵ هزار خدمت بهداشتی به مددجویان گلستان

عیسی بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای برنامههای گسترده بهداشتی و درمانی برای ارتقای سلامت مددجویان تحت حمایت خبر داد و اظهار کرد: در راستای بهبود شاخصهای سلامت و پیشگیری از بیماریها، در سال ۱۴۰۴ اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۵۸۷ میلیون ریال برای اجرای طرحهای بهداشتی و درمانی اختصاص یافت.
وی افزود: در این مدت مجموعاً ۵۵ هزار و ۷۴۰ خدمت بهداشتی و درمانی به جامعه هدف کمیته امداد ارائه شد که با رویکرد «پیشگیری مقدم بر درمان» و با هدف کاهش آسیبهای ناشی از بیماریها در میان خانوادههای نیازمند طراحی و اجرا شده است.
بابائی با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در حوزه سلامت مددجویان گفت: تأمین سبد غذایی درمانی از طریق شارژ بنکارت بیماران خاص و نیازمند، اجرای طرحهای غربالگری سرطان و ارائه خدمات تخصصی سلامت از جمله برنامههای شاخص این نهاد بوده است.
مدیرکل کمیته امداد گلستان ادامه داد: در قالب یک برنامه گسترده پیشگیرانه، ۴۸ هزار و ۲۲۴ مورد غربالگری برای شناسایی علائم انواع سرطان از جمله سرطان پستان و سایر بیماریهای مرتبط در میان مددجویان انجام شد که نقش مؤثری در تشخیص زودهنگام و افزایش احتمال موفقیت درمان دارد.
وی همچنین از اجرای طرح غربالگری دهان و دندان برای کودکان زیر ۱۴ سال خبر داد و افزود: این طرح با هدف پیشگیری از پوسیدگی دندان، ارتقای سلامت دهان و اصلاح الگوهای تغذیهای در سنین رشد به اجرا درآمد.
بابائی ارائه خدمات بیناییسنجی به مددجویان را از دیگر اقدامات مهم این نهاد برشمرد و اظهار کرد: این خدمات با هدف شناسایی و درمان بهموقع مشکلات بینایی، جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان و بهبود کیفیت زندگی مددجویان ارائه شده است.
وی از برگزاری دو هزار و ۵۱۱ کلاس آموزشی با موضوعاتی همچون تغذیه سالم، بهداشت روان، پیشگیری از بیماریهای واگیردار و ارتقای سبک زندگی سالم خبر داد و گفت: در کنار این برنامهها، بستههای بهداشتی نیز میان خانوادههای نیازمند توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان تأکید کرد: تمرکز بر غربالگریهای گسترده بهویژه در حوزه سرطان و همچنین خدمات پیشگیرانه ویژه کودکان، علاوه بر ارتقای سطح سلامت مددجویان، موجب کاهش هزینههای سنگین درمانی در آینده خواهد شد و گامی مؤثر در جهت کاهش نابرابریهای سلامت در میان اقشار آسیبپذیر جامعه به شمار میرود.
نظر شما