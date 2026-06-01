ارائه بیش از ۲۲۰ هزار خدمت به مددجویان و نیازمندان در جنگ رمضان

حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد این نهاد در جنگ رمضان، از ارائه خدمات گسترده حمایتی، معیشتی، درمانی و مسکن به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان واجد شرایط در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.
وی با تأکید بر رویکرد جهادی و اجرای اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن، اظهار کرد: کمیته امداد استان تهران با حساسیت بالا، به یاری خانوادههای نیازمند در جنگ رمضان شتافته است. در جریان حوادث مرتبط با جنگ رمضان متأسفانه ۳ نفر از عزیزانمان به شهادت رسیدند و ۴ نفر نیز مجروح شدند که همگی از مددجویان کمیته استان تهران بودهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران به خدمات ارائه شده به مددجویان و نیازمندان در جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: بر اساس نیازسنجی های انجام شده برای کمک تعمیر و تأمین لوازم ضروری زندگی، و همچنین کمکهای موردی و فوریتی به آسیب دیدگان جنگ رمضان ارائه شده است.
وی ادامه داد: پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن، اعطای وام کارگشایی، بسته های بهداشتی و معیشتی، ودیعه مسکن امانی، کمک هزینه ویژه برای سالمندان و کمک هزینه درمانی برای خانواده های تحت حمایت پرداخت شده است. در حوزه سلامت روان، مددجویان تحت حمایت از خدمات مشاوره روانشناسی تلفنی و حضوری برخوردار شدهاند.
طاهری جبلی عنوان کرد: در مجموع بیش از ۲۲۰ هزار خدمت به خانوارهای تحت حمایت و نیازمند واجد شرایط در ایام جنگ تحمیلی سوم ارائه شده است. علاوه بر این، با برقراری تعاملات هدفمند با مراکز برونسازمانی و نیکوکاری، خدماتی همچون اسکان رایگان برای نیازمندان آسیبدیده از جنگ نیز فراهم شده است.
سالمندان و زنان سرپرست خانوار، بیشترین جمعیت تحت حمایت
مدیرکل کمیته امداد استان تهران آمارهای جدیدی از جامعه تحت حمایت این نهاد ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۹۲ هزار خانوار با جمعیت بیش از ۱۶۰ هزار نفر تحت حمایت خدمات کمیته امداد استان تهران هستند که سالمندان و زنان سرپرست خانوار به دلیل طلاق، بیشترین گروههای جمعیتی را تشکیل میدهند
مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در تشریح آمار کلی مددجویان تحت حمایت این نهاد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۲ هزار خانوار با جمعیتی ببیش از ۱۶۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد استان تهران قرار دارند.
وی افزود: بالاترین گروههای جمعیتی را سالمندان و پس از آن زنان سرپرست خانوار به علت طلاق تشکیل میدهند.این امر نشاندهنده تمرکز اصلی خدمات حمایتی بر گروههای آسیبپذیر جامعه است.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به خدمات معیشتی ارائه شده، بیان کرد: از مجموع مددجویان تحت حمایت هم اکنون بالغ ۸۶ بر هزار خانوار از خدمات معیشتی و مابقی از خدمات تک و چندخدمتی بهرهمند میشوند. اخیرا نیز ۴۳۲ خانوار به جمع دریافتکنندگان کمک معیشت اضافه شدهاند.
وی در خصوص دلایل اصلی قرار گرفتن خانوارها تحت حمایت کمیته امداد، توضیح داد: بر اساس گزارشهای تحلیلی، بیشترین علت حمایت به دلیل سالمندی سرپرست خانوار و پس از به دلیل طلاق (و سرپرستی زنان) است.
مدیر کل کمیته امداد استان تهران همچنین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مددجویان را زنان سرپرست خانوار، سالمندان، خانوادههای دارای فرزند، و افراد فاقد درآمد پایدار تشکیل میدهند، افزود: شناسایی و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر بر اساس شاخصهای مشخص و دستورالعملهای حمایتی انجام میشود.
طاهری جبلی تصریح کرد: این خانوادهها در حوزههای مختلف از جمله کمکمعیشت، درمان، کمکهزینه مسکن، لوازم ضروری زندگی، وامهای اشتغال و خدمات آموزشی و مهارتی مورد حمایت قرار میگیرند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با تأکید بر لزوم تسهیل در ارائه خدمات و کاهش نیاز به تردد در شرایط فعلی، خاطرنشان کرد: مددجویان عزیز میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، درخواستها و نیازهای خود را از طریق سامانه هوشمند امداد (سُها) به نشانی soha.emdad.ir ثبت و پیگیری کنند.
طاهری جبلی در پایان تصریح کرد: تمامی همکاران ما در استان تهران با تمام توان در کنار خانوادههای تحت حمایت ایستادهاند تا امنیت خاطر این عزیزان در ابعاد معیشتی و حمایتی تأمین شود و خدمات این نهاد با دقت و سرعت، به دست نیازمندان واقعی برسد. هدف اصلی کمیته امداد، صرفاً ارائه کمکهای مقطعی نیست، بلکه توانمندسازی خانوادهها و رساندن آنان به سمت خوداتکایی و استقلال اقتصادی است. تداوم این خدمات بدون همراهی مردم نیکوکار و خیران امکانپذیر نیست و این همراهی نقش مهمی در کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی دارد.
نظر شما