۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۳

پیش‌بینی برداشت بیش از ۲۹۱ هزار تن سیب‌زمینی در زنجان

زنجان- مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همزمان با «روز جهانی سیب‌زمینی» از برنامه‌ریزی برای برداشت بیش از ۲۹۱ هزار تن سیب‌زمینی در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ، علی اربطی سیب‌زمینی را پس از گندم و برنج از محصولات مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی دانست و گفت: با توجه به چالش‌های جدی ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران منابع آبی، گذار از کشاورزی سنتی به سمت بهره‌گیری از ارقام اصلاح‌شده و سیستم‌های آبیاری نوین، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با تشریح الگوی کشت سال جاری در استان افزود: بر اساس برنامه ابلاغی، ۷۱۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود با اجرای مدیریت علمی مزارع، بیش از ۲۹۱ هزار تن محصول برداشت و به بازارهای مصرف عرضه شود.

اربطی درباره کشت تابستانه نیز اظهار کرد: بخشی از این سطح، شامل ۱۴۵۰ هکتار در اراضی شهرستان طارم است که عملیات کاشت آن از اواخر اسفند و اوایل بهار انجام شده و برآوردها از برداشت بیش از ۳۶ هزار تن محصول در تابستان حکایت دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، شرایط اقلیمی مساعد، استفاده از بذرهای گواهی‌شده و بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری را از عوامل کلیدی موفقیت کشاورزان زنجانی در تولید این محصول راهبردی عنوان کرد و در عین حال گفت: با وجود تولید مناسب، زنجیره ارزش سیب‌زمینی در استان نیازمند تکمیل است.

وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با سیب‌زمینی، برای کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری اقتصادی و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان، ضرورتی غیرقابل‌انکار است.

