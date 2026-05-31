به گزارش خبرگزاری مهر، ، علی اربطی سیبزمینی را پس از گندم و برنج از محصولات مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی دانست و گفت: با توجه به چالشهای جدی ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران منابع آبی، گذار از کشاورزی سنتی به سمت بهرهگیری از ارقام اصلاحشده و سیستمهای آبیاری نوین، یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با تشریح الگوی کشت سال جاری در استان افزود: بر اساس برنامه ابلاغی، ۷۱۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت سیبزمینی اختصاص یافته و پیشبینی میشود با اجرای مدیریت علمی مزارع، بیش از ۲۹۱ هزار تن محصول برداشت و به بازارهای مصرف عرضه شود.
اربطی درباره کشت تابستانه نیز اظهار کرد: بخشی از این سطح، شامل ۱۴۵۰ هکتار در اراضی شهرستان طارم است که عملیات کاشت آن از اواخر اسفند و اوایل بهار انجام شده و برآوردها از برداشت بیش از ۳۶ هزار تن محصول در تابستان حکایت دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، شرایط اقلیمی مساعد، استفاده از بذرهای گواهیشده و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری را از عوامل کلیدی موفقیت کشاورزان زنجانی در تولید این محصول راهبردی عنوان کرد و در عین حال گفت: با وجود تولید مناسب، زنجیره ارزش سیبزمینی در استان نیازمند تکمیل است.
وی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با سیبزمینی، برای کاهش ضایعات، افزایش بهرهوری اقتصادی و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان، ضرورتی غیرقابلانکار است.
