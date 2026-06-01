به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری صبح دوشنبه در جلسه کمسیون کشاورزی گلستان با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در گلستان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال از سطح حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم استان، بیش از یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن محصول برداشت خواهد شد.

وی افزود: گلستان همواره یکی از استان‌های پیشرو در تولید گندم کشور بوده و سال گذشته نیز علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مازاد تولید خود را به ۱۸ استان کشور ارسال کرد، بدون آنکه کمبودی در تأمین گندم استان ایجاد شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان اندیشیده شده است، گفت: در سال گذشته ۹۷ مرکز خرید در استان فعال بود اما امسال برای افزایش دسترسی کشاورزان و تسهیل فرآیند تحویل محصول، تعداد مراکز خرید به ۱۰۳ مرکز افزایش یافته است.

مهری ادامه داد: از مجموع مراکز پیش‌بینی شده، تاکنون ۵۴ مرکز در نقاط مختلف استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و خرید تضمینی گندم از کشاورزان در حال انجام است.

وی با اشاره به بارندگی‌های اخیر خاطرنشان کرد: بارش‌ها اگرچه در برخی مناطق موجب وقفه موقت در برداشت شد، اما بیشترین آسیب ناشی از افزایش رطوبت متوجه خود کشاورزان است؛ زیرا رطوبت بالا می‌تواند موجب ریزش محصول در زمان برداشت یا تأخیر در تحویل گندم به مراکز خرید شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان اظهار کرد: با وجود شرایط جوی اخیر، روند خرید تضمینی در استان مطلوب است و تاکنون ازدحام و صف‌های غیرمتعارف در مراکز خرید مشاهده نشده است، هرچند هنوز به اوج فصل برداشت نرسیده‌ایم و برای روزهای پیک برداشت نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

مهری با بیان اینکه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مسئولیت تحویل، نگهداری، حفاظت و تأمین گندم مورد نیاز واحدهای مصرف‌کننده را برعهده دارد، گفت: تمامی زیرساخت‌های لازم برای دریافت محصول کشاورزان و نگهداری استاندارد گندم فراهم شده است.

وی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز اظهار کرد: فرآیند تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های عامل انجام می‌شود و پیگیری‌های لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان در حال انجام است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: امید است با تداوم شرایط مناسب برداشت و همکاری کشاورزان، خرید تضمینی گندم امسال با کمترین مشکل و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.