ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی تولید حدود ۱۵۰ هزار تن سیب‌زمینی در گلستان و احتمال مازاد عرضه نسبت به نیاز بازار داخلی، برنامه‌ریزی لازم برای صادرات بخشی از محصول در دستور کار قرار گرفت تا از کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان جلوگیری شود.

وی افزود: در ابتدای فصل برداشت، بررسی‌های کارشناسی نشان داد که قیمت سیب‌زمینی برای کشاورزان چندان اقتصادی نیست؛ از این رو اخذ مجوز صادرات به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان پیگیری شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه مجوز صادرات ۱۰ هزار تن سیب‌زمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است، گفت: صادرات این محصول از هفته گذشته آغاز شده و تاکنون حدود هزار تن سیب‌زمینی از استان به بازارهای هدف صادر شده است.

هزارجریبی ادامه داد: بارندگی‌های اخیر در برخی مقاطع بر روند برداشت و حمل محصول اثر گذاشت، اما با بهبود شرایط جوی، روند صادرات به صورت روزانه در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات در هفته‌های آینده افزایش یابد.

وی با اشاره به بازارهای هدف صادراتی استان اظهار کرد: در حال حاضر قزاقستان مهم‌ترین مقصد صادرات سیب‌زمینی گلستان به شمار می‌رود، اما هیچ محدودیتی برای صادرات به سایر کشورها از جمله ترکمنستان، افغانستان و دیگر بازارهای منطقه وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تأکید کرد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر کمک به حفظ تعادل بازار داخلی، نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان، جلوگیری از افت قیمت محصولات و رونق بخش کشاورزی استان دارد.

هزارجریبی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت بالای تولید سیب‌زمینی در گلستان، تلاش می‌شود از تمامی فرصت‌های صادراتی برای عرضه محصول مازاد به بازارهای خارجی استفاده شود تا منافع بیشتری نصیب تولیدکنندگان استان شود.