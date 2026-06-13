به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، به منظور ارتقای کیفیت بسته‌های تربیت_یادگیری، فراخوان ملی ارزیابی و انتخاب بسته‌های تربیت و یادگیری دوره اوان کودکی برای سال تربیت یادگیری آینده،ه از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام شد.

کیفیت بالای علمی و تربیتی محتوا، کیفیت مناسب تصویرگری و طراحی بصری و همچنین دارا بودن ایمنی، سلامت و ملاحظات تربیتی از مهم‌ترین شرایط آثار است.

طبق این فراخوان ناشران تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند بسته‌های تربیت_یادگیری خود را به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (https://satta.medu.ir/avan-koodaki) ارسال کنند.