به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، به منظور ارتقای کیفیت بستههای تربیت_یادگیری، فراخوان ملی ارزیابی و انتخاب بستههای تربیت و یادگیری دوره اوان کودکی برای سال تربیت یادگیری آینده،ه از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام شد.
کیفیت بالای علمی و تربیتی محتوا، کیفیت مناسب تصویرگری و طراحی بصری و همچنین دارا بودن ایمنی، سلامت و ملاحظات تربیتی از مهمترین شرایط آثار است.
طبق این فراخوان ناشران تا ۲۰ تیرماه فرصت دارند بستههای تربیت_یادگیری خود را به سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (https://satta.medu.ir/avan-koodaki) ارسال کنند.
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