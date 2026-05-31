حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صور و نبطیه لبنان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از تداوم حملات ددمنشانه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به حملات سنگین جدید به شهر صور اشاره کردند.

همچنین منابع خبری از حملات رژیم صهیونیستی به حومه شهر دبین در مرجعیون و شهرک های کفر صبر و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

مجدل زون در جنوب لبنان نیز در چند نوبت از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

جنگنده های اسرائیلی یک ساختمان ۱۲ طبقه در محله البیاض در شهر نبطیه در جنوب لبنان را بمباران کردند که این ساختمان به طور کامل ویران شد.

شهرک حبشیت نیز بمباران شد. توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک النبطیه الفوقا را با گلوله های ممنوعه فسفری هدف قرار داد.