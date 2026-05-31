تداوم حملات اسرائیل به لبنان؛ فرانسه خواستار نشست شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، فرانسه خواستار نشست فوق العاده شورای امنیت درباره لبنان شد.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان ادامه دارد.

جنگنده‌های اسرائیلی شهر صور، روستاهای برج قلاویه، کفرتبنیت، النبطیه الفوقا، الغندوریه، شوکین و ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کردند.

همچنین شهرک های صریفا و انصار در جنوب لبنان بمباران شد.

همچنین پهپاد اسرائیلی به یک موتورسیکلت در روستای القصیبه در شهر النبطیه نیز حمله کرد.

پیش از این نیز روستای دیر الزهرانی هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود.

یک پهپاد اسرائیلی نیز به روستای الشرقیه حمله کرده بود که منجر به آسیب دیدن یک خودروی اورژانس شد.

پاسخ مقاومت به حملات ددمنشانه

منابع صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در المطله، کریات ‌شمونا و تل ‌حای در الجلیل علیا پس از شلیک موشک از لبنان خبر دادند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که چهار موشک از جنوب لبنان به سوی منطقه الجلیل علیا شلیک شده و سه موشک رهگیر اسرائیلی در آسمان این منطقه منفجر شده‌اند.

در همین حال، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حزب‌ الله لبنان حدود ۱۰ موشک به سوی کریات ‌شمونا، المطله و چند شهرک دیگر در الجلیل علیا شلیک کرده است.

این رسانه عبری افزود آژیرهای هشدار طی یک ساعت گذشته به ‌طور پیوسته در الجلیل علیا به صدا درآمده‌اند.

همچنین آژیرهای هشدار در زرعیت در الجلیل غربی در پی احتمال نفوذ پهپاد از لبنان فعال شده است.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نیز مدعی شد موشک‌هایی که به سوی نهاریا و عکا شلیک شده بودند، رهگیری شدند و شماری از آن‌ها در مناطق باز فرود آمدند.

همچنین رسانه صهیونیستی«اسرائیل هیوم» هم از سقوط یک پهپاد در منطقه‌ای باز در عکا واقع در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.