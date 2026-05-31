کشف ۲ هزار میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر،بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران از کشف محموله عظیم لوازم یدکی خودروی قاچاق به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال در شهرستان دماوند خبر داد.

القاصی مهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند از دپوی لوازم یدکی قاچاق در چندین سوله مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با همکاری اداره صمت، واحد صنفی متخلف را مورد بازرسی قرار دادند.

القاصی مهر با بیان اینکه مأموران پس از بررسی موفق به کشف بیش از ۵۴۳ هزار قطعه لوازم یدکی خودروی قاچاق شدند، گفت: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی این کشفیات بنا به نظر کارشناسان ۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: قاچاق آفت بزرگی در مسیر رشد اقتصاد کشور است؛ بنابراین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های مهم پلیس محسوب میشود،از شهروندان نیز درخواست میشود هرگونه اطلاعات در این زمینه را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به مأموران گزارش دهند.