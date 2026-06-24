کشف ۶۸۶ جفت کفش و کتانی قاچاق در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان دماوند در جریان بازدید از واحدهای صنفی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه نیسان وانت مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم موفق به کشف ۶۸۶ جفت انواع کفش و کتانی قاچاق از این خودرو شدند.

فرمانده انتظامی دماوند با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف‌شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

ملکی قاچاق کالا را یکی از موانع رشد و شکوفایی اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: مقابله با قاچاق کالا و ارز از اولویت‌های مهم پلیس است و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات مرتبط با این حوزه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.