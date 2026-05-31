کشف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی در یک روز توسط پلیس شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌اله عشیری ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان در اجرای طرح‌های مقابله با سرقت و در چندین مأموریت عملیاتی، موفق به شناسایی و کشف ۱۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی شدند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده شامل کارشناسی فیزیکی، تطبیق شماره‌های شناسایی و ارزیابی اصالت قطعات بود که در نهایت منجر به شناسایی و کشف این وسایل نقلیه سرقتی شد.

سرهنگ عشیری با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه کشف سرقت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ فقره موتورسیکلت سرقتی در شهرستان شادگان شناسایی و کشف شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان در پایان با تأکید بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در برابر سرقت، هنگام خرید و فروش وسایل نقلیه نسبت به رعایت ضوابط قانونی نقل و انتقال و اطمینان از صحت معامله دقت لازم را داشته باشند.