چندین خودروی سواری و موتورسیکلت سرقتی در شادگان کشف شد

سرهنگ روح الله عشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :در راستای ارتقای امنیت در سطح شهرستان و اجرای طرح‌های انتظامی ماموران فراجا در هفته گذشته اقدامات موثری انجام داده‌اند که منجر به کشفیات قابل توجهی شده است.

وی در تشریح جزئیات این خبر از کشف چهار دستگاه خودروی سرقتی و شناسایی ۱۰ دستگاه موتورسیکلت مسروقه طی یک هفته اخیر در اجرای طرح امنیت محله‌محور خبر داد و افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور با هدف پیشگیری و مقابله با سرقت، اقدامات گسترده‌ای با برنامه‌ریزی دقیق، اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر محورهای مواصلاتی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان ادامه داد: پس از شناسایی، وسایل نقلیه مذکور به مالکان واقعی تحویل داده شد و اقدامات قانونی در این زمینه ادامه دارد.