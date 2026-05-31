تقدیر فراکسیون زنان مجلس از خدمات داوطلبانه روانشناسان در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس در پیامی از انجمن مشاوران و روانشناسان داوطلب جمهوری اسلامی ایران به پاس خدمات ارزشمند، مسئولانه و شبانه‌روزی در ایام جنگ رمضان تقدیر و تشکر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، مراتب تقدیر و سپاس صمیمانه خود را از انجمن مشاوران و روانشناسان داوطلب جمهوری اسلامی ایران به پاس خدمات ارزشمند، مسئولانه و شبانه‌روزی در ایام جنگ رمضان اعلام می‌دارند.

حضور مؤثر، داوطلبانه و تخصصی اعضای این انجمن در کنار مردم شریف ایران، به‌ویژه زنان، کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده، در مراکز اسکان موقت، هتل‌ها، محل‌های استقرار آوارگان و سایر پایگاه‌های خدمت‌رسانی، جلوه‌ای ماندگار از تعهد حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی و روحیه والای همدلی را به نمایش گذاشت.

بی‌تردید ارائه مستمر خدمات مشاوره‌ای، روان‌شناختی و حمایت‌های عاطفی در تمامی ساعات شبانه‌روز، نقش مهمی در کاهش آلام روحی آسیب‌دیدگان، افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی و بازگرداندن آرامش و امید به خانواده‌ها ایفا کرده است.

این تلاش‌های خالصانه در کنار سایر گروه‌های امدادی و جهادی، سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور جامعه از شرایط دشوار و بحران‌های ناشی از جنگ محسوب می‌شود.

فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ضمن ارج نهادن به این خدمات انسان‌دوستانه و اثرگذار، از تمامی مدیران، مشاوران و روانشناسان داوطلب این انجمن که با احساس مسئولیت، تخصص و ایثار در کنار مردم حضور یافتند، صمیمانه قدردانی نموده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز کشورمان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارد.