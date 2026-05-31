پورجمشیدیان: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور، در آیین گرامیداشت جمعی از فرماندهان شهید نیروهای مسلح، در ابتدای سخنان خود از طرف دولت و شورای امنیت کشور از مردم استان هرمزگان به دلیل همراهی با دولت و نیروهای مسلح و مقاومت در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: استان هرمزگان خط مقدم جنگ با رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی بوده و مردم این استان با مقاومت و همراهی خود نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

وی با تسلیت گفتن شهادت جمعی از مردم استان هرمزگان، به‌ویژه زنان، مردان و کودکان مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: این مدرسه به یک نماد جهانی تبدیل شد و امروز کمتر کسی در دنیا است که استان هرمزگان، شهر میناب و شهدای مظلوم آن را نشناسد.

قائم‌مقام وزیر کشور همچنین شهادت نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی سپاه، نیروی زمینی ارتش و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و از شهید تنگسیری به عنوان «قهرمان ملی» یاد کرد و گفت: افتخار داشتم حدود ۳۰ سال این شهید را از نزدیک بشناسم.

پورجمشیدیان ضمن قدردانی از علما، بزرگان اهل سنت و شیعه، فرماندهان و مسئولانی که زمینه برگزاری مراسم را فراهم کردند، از استاندار هرمزگان، فرمانده قرارگاه مدینه و فرمانده سپاه استان هرمزگان تشکر کرد و افزود: این جلسه به نام فرماندهان و امیران بزرگی برگزار شده که امروز یاد و نام آنان زینت‌بخش این مراسم است.

وی با اشاره به برخی فرماندهان شهید ارتش و سپاه، به نقل خاطره‌ای از شهید امیر موسوی پرداخت و گفت: شهید موسوی نقل می‌کرد که در دوران جنگ تحمیلی، در زمان مرخصی از ارتش، به‌عنوان بسیجی در لشکر ۱۷ علی‌بن‌ابی‌طالب حضور پیدا می‌کرد و در کنار فرماندهانی چون شهید زین‌الدین و سردار عراقی فعالیت می‌کرد.

قائم‌مقام وزیر کشور همچنین از شهدای جنگ اخیر، از جمله شهید سلیمانی، فرمانده بسیج مستضعفین و دیگر شهدای نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات یاد کرد و گفت: چهره‌های بزرگی چون شهید غفاری، شهید وجستانی، شهید حمیدی، شهید مهدوی و شهید پورحسین از جمله نیروهایی بودند که خطرات بزرگی را از کشور دور کردند اما کمتر شناخته شدند.

وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و رسانه‌ها باید برای معرفی این چهره‌ها تلاش کنند تا نسل جوان با این شخصیت‌ها آشنا شود.

پورجمشیدیان بخش قابل توجهی از سخنان خود را به تشریح ویژگی‌های شخصیتی و سوابق شهید سپهبد محمد پاکپور اختصاص داد و اظهار کرد: در میان فرماندهان تاریخ ایران، از آریوبرزن، سورنا، نادرشاه و عباس‌میرزا تا فرماندهان معاصر، سردار پاکپور یکی از برجسته‌ترین و کم‌نظیرترین فرماندهان تاریخ ایران است.

وی افزود: شهید پاکپور هنگام ورود به سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۸ دانشجوی رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران و از دانشجویان ممتاز این دانشگاه بود اما به دلیل احساس مسئولیت، تحصیل را رها کرد و وارد میدان دفاع از کشور شد.

قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به سوابق عملیاتی شهید پاکپور گفت: او پیش از آغاز جنگ تحمیلی در مناطق غرب و شمال غرب کشور، از جمله پاوه و کردستان، در کنار شهید چمران حضور داشت و در عملیات‌های مختلف نقش‌آفرینی کرد. همچنین در عملیات ستون‌کشی بانه به سردشت در کنار شهید صیاد شیرازی حضور داشت و در آزادسازی سردشت مشارکت کرد.

وی ادامه داد: شهید پاکپور از پایه‌گذاران زرهی سپاه پاسداران بود و در کنار فرماندهانی چون سردار جعفری، ساختار زرهی سپاه را بنیان گذاشت؛ همان‌گونه که شهید تهرانی‌مقدم در حوزه موشکی و شهید شفیع‌زاده در حوزه توپخانه نقش‌آفرینی کردند.

پورجمشیدیان شهید پاکپور را فرمانده‌ای «بسیار باهوش، پیچیده، غیرقابل پیش‌بینی و مسلط بر امور نظامی» توصیف کرد و افزود: بسیاری نمی‌دانستند او دارای مدرک دکترای دانشگاه تربیت مدرس بوده و علاوه بر جایگاه نظامی، از جایگاه علمی برجسته‌ای نیز برخوردار بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: توصیه رهبر انقلاب همواره بر وحدت و یکپارچگی بوده و امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام نیاز دارد.

قائم‌مقام وزیر کشور افزود: چه در میدان جنگ، چه در دیپلماسی و چه در سایر عرصه‌ها، کشور در حال مقابله با دشمن است و نباید اجازه داد اختلاف و تفرقه شکل بگیرد.

پورجمشیدیان با اشاره به تلاش مسئولان در بخش‌های مختلف کشور گفت: همه مسئولان، از دولت و مجلس تا مجموعه دیپلماسی و نیروهای مسلح، با اخلاص در حال فعالیت هستند و مردم نباید تحت تأثیر فضاسازی‌های دشمن قرار بگیرند.

وی در پایان از مردم خواست حمایت خود از نظام جمهوری اسلامی، دولت، رهبری و نیروهای مسلح را ادامه دهند و ابراز امیدواری کرد که مسیر شهدا با انسجام ملی ادامه پیدا کند.