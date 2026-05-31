به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت با تشریح اقدامات و برنامه‌های دولت برای مدیریت کشور در شرایط حساس ناشی از جنگ و دوره پس از آن، ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای دولت و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، مشارکت اجتماعی، مدیریت واقع‌بینانه شرایط و حفظ پایداری اداره کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به بازدیدها و جلسات مستمر خود با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی طی ماه‌های گذشته اظهار داشت: در این مدت تقریباً از تمامی وزارتخانه‌ها بازدید و در مواردی چندین نوبت با مدیران و مسئولان دستگاه‌ها درباره مسائل و چالش‌های موجود گفت‌وگو کرده‌ایم. شرایطی که کشور امروز با آن مواجه است، شرایطی عادی و ساده نیست و مدیریت آن نیازمند هماهنگی، همدلی، گفت‌وگو و تصمیم‌گیری‌های دقیق و مسئولانه است.

مردم باید نسبت به واقعیت‌های موجود آگاهی داشته باشند

وی با تأکید بر اینکه تداوم برخی محدودیت‌ها و فشارهای خارجی، به‌ویژه در حوزه دسترسی به منابع و ظرفیت‌های اقتصادی، پیچیدگی‌های خاصی را برای اداره کشور ایجاد کرده است، افزود: مردم باید نسبت به واقعیت‌های موجود آگاهی داشته باشند. بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از محدودیت‌های بیرونی و بخشی نیز ناشی از فشارهایی است که در نتیجه شرایط خاص کشور ایجاد شده است. دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی با تمام توان در تلاش هستند تا کشور با کمترین هزینه و آسیب از این شرایط عبور کند.

رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته در مجموعه دولت تصریح کرد: همه اعضای دولت، مدیران و کارکنان دستگاه‌های مختلف با جدیت در حال تلاش هستند و در کنار اقدامات اجرایی، یکی از رویکردهای اصلی دولت در این دوره، فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی برای مدیریت شرایط است. در همین راستا تلاش شده است علاوه بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های رسمی، صنوف، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها، مساجد، محلات، انجمن‌های تخصصی و گروه‌های مردمی نیز در فرآیند مدیریت و عبور از بحران نقش‌آفرینی کنند.

پزشکیان با اشاره به ضرورت تقویت تاب‌آوری اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور، گفت: ضروری است که در کنار تقویت امید و اعتماد عمومی، واقعیت‌های موجود نیز با مردم در میان گذاشته شود. تاب‌آوری ملی زمانی تقویت می‌شود که جامعه تصویری واقعی از شرایط داشته باشد و بتواند نقش خود را در مواجهه با چالش‌ها ایفا کند.

وی تأکید کرد: هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در شرایط رویارویی با چالش‌های بزرگ، انتظار داشته باشد که بدون تحمل سختی‌ها مسیر خود را ادامه دهد. مهم آن است که این مسیر با آگاهی، همبستگی و مشارکت عمومی طی شود.

باید همه بخش‌های جامعه برای حل مشکلات مشارکت داشته باشند

پزشکیان با تأکید بر اینکه جامعه باید نسبت به الزامات و هزینه‌های مقاومت نیز آگاه باشد، خاطرنشان کرد: اگر قرار است کشور با اقتدار مسیر خود را ادامه دهد، باید واقعیت‌های موجود برای مردم تبیین شود و همه بخش‌های جامعه در این مسیر مشارکت داشته باشند. انتظار من از رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها نیز این است که در کنار تحلیل تحولات بیرونی، تصویری واقع‌بینانه از شرایط داخلی، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های مشترک جامعه در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

رئیس جمهور در ادامه به موضوع مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرده‌اند. اگر در حوزه مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی نتوانیم الگوی مصرف را اصلاح کنیم، ناگزیر بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. کاهش فعالیت واحدهای تولیدی به معنای کاهش درآمد، افزایش فشارهای اقتصادی و بروز پیامدهای تورمی و معیشتی خواهد بود.

وی افزود: عبور از فصل تابستان ممکن است با مدیریت‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر باشد، اما برای ماه‌های آینده و به‌ویژه فصل زمستان باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه صورت گیرد. همچنین در صورت بروز شرایط جدید و تحولات پیش‌بینی‌نشده، ممکن است اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای تکمیلی ضروری باشد که دولت برای آن نیز در حال برنامه‌ریزی است.

رئیس جمهور با تأکید بر عزم دولت برای استمرار خدمت‌رسانی و اداره کشور در هر شرایطی اظهار داشت: دولت با تمام توان و ظرفیت خود مسیر خدمت به مردم را ادامه خواهد داد و اداره امور کشور با قدرت و صلابت دنبال خواهد شد.

دولت و مسئولان خود را برای هر شرایطی آماده می‌دانند

پزشکیان همچنین با تأکید بر روحیه ایستادگی و مسئولیت‌پذیری مدیران کشور در شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: دولت و مسئولان کشور خود را برای هر شرایطی، اعم از استمرار مقاومت و تحمل دشواری‌ها یا پرداخت بالاترین هزینه‌ها در مسیر دفاع از عزت و منافع ملی، آماده می‌دانند.

رئیس جمهور با اشاره به فداکاری‌های همه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ اخیر تصریح کرد: جان و مسئولیت ما از رهبر عزیز و شهید و مردمی که در راه دفاع از کشور و آرمان‌های خود جانشان را فدا کرده‌اند، بالاتر نیست. آنچه اهمیت دارد حضور در میدان، پذیرش مسئولیت و ایستادگی در کنار مردم است.

وی افزود: مسئولان کشور باید در کنار مردم، در متن مسائل و چالش‌ها حضور داشته باشند. مدیریت کشور در شرایط دشوار نیازمند حضور میدانی، مسئولیت‌پذیری و همراهی با مردم است. اگر مردم با دشواری‌ها مواجه باشند، مدیران نیز باید در کنار آنان حضور داشته باشند و برای حل مشکلات تلاش کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه از تلاش‌های عارف معاون اول رئیس‌جمهور، اعضای هیئت دولت و تمامی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و گفت: در این دوره همه بخش‌های دولت مسئولانه و متعهدانه در میدان حضور داشته‌اند و لازم است این مسیر با انسجام، جدیت و استقامت بیشتری ادامه یابد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیت‌ها و هزینه‌های عبور از شرایط موجود میان همه بخش‌های جامعه خاطرنشان کرد: موفقیت در عبور از چالش‌های پیش رو مستلزم صداقت، شفافیت و حضور واقعی در میدان عمل است. هر اندازه صادقانه‌تر با مردم سخن بگوییم و آنان را در فرآیند تصمیم‌گیری و حل مسائل مشارکت دهیم، سرمایه اجتماعی کشور تقویت خواهد شد و امکان عبور موفق از مشکلات افزایش می‌یابد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مشارکت ملی در اداره کشور گفت: اگر می‌خواهیم ایران با عزت، اقتدار و ثبات مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد، باید همه ظرفیت‌های کشور را به میدان بیاوریم. اداره کشور صرفاً با اتکا به گروهی محدود از مدیران و مسئولان امکان‌پذیر نیست. همه اقشار، نهادها، گروه‌های اجتماعی، نخبگان، فعالان اقتصادی، دانشگاهیان و مردم باید در این مسیر مشارکت داشته باشند. راه عبور از شرایط دشوار و دستیابی به آینده‌ای مقتدر و باثبات، اتکا به سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و مشارکت همگانی در ساختن ایران است.