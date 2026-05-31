به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه جلسه ستاد بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ رمضان، اظهار کرد: بر اثر حمله هوایی دشمن حدود ۲۰۰ واحد مسکونی تخریب شد که تاکنون ۱۸۲ واحد موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدند؛ یعنی معادل ۹۱ درصد متقاضیان است.
وی با بیان اینکه این درصد در مقایسه با میانگین کشوری و سایر استانها رقم قابلقبولی محسوب میشود، تصریح کرد: جای تقدیر و تشکر از همکاری بانک مسکن در پرداخت بهموقع این تسهیلات دارد.
معاون عمرانی استانداری لرستان به موضوع تأمین لوازمخانگی اشاره کرد و گفت: مقرر شده بنیاد علوی موضوع اعطای تسهیلات و کمکهای بلاعوض را در دستور کار قرار دهد. برایناساس، بنیاد متعهد شده است تا پایان هفته جاری پاسخ قطعی خود را اعلام کند. همچنین بستههای پیشبینیشده از طریق مراکز توزیع، پیگیری و اطلاعرسانی خواهد شد.
مجیدی با اشاره به پرداخت خسارتهای جزئی واحدهای مسکونی، تصریح کرد: تاکنون توسط بنیاد مسکن، حدود ۲۵ میلیارد تومان بابت جبران خسارتهای وارده به این واحدها پرداخت شده است.
