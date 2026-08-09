به گزارش خبرنگار مهر، رضا سعیدیپور سینمادار و نماینده انجمن سینماداران در شورای صنفی نمایش با اشاره به شرایط اقتصادی سینماها در وضعیت جنگی، تأکید کرد که در شرایط فعلی انتظار کمک مستقیم از دولت وجود ندارد و مهمترین راه حمایت از سینما، کمک به تولید فیلمهای خوب و بازگرداندن مخاطبان به سالنهای سینماست. او همچنین با انتقاد از افزایش هزینههای تولید، گفت که مشکل اصلی سینماها این است که بسیاری از فیلمهای در حال اکران نمیتوانند رضایت مخاطبان را جلب کنند.
سعیدیپور درباره طرح تسهیم از مبدأ توضیح داد: این طرح از اول انقلاب اجرا و فقط الان به این شکل شده که لحظهای که یک تماشاگر بلیتی را تهیه میکند، سهم تهیهکننده یا دفتر پخش از آنجا برداشته و سهم سینما هم به حساب سینما میرود. ولی در کل چنین طرحی سالها اجرا میشده و با وقفه کوتاهی همراه بوده؛ یعنی بعضی از سالنهای سینما این پول را مدت بیشتری پیش خود نگه میداشتند و بعد تحویل میدادند از این رو این طرح الان نمیتواند کمک به سینمادار باشد، بلکه در واقع باری را هم به دوش سینما میگذارد.
وی افزود: این طرح برای کمک به سینما و سینمادار اجرا نشدهاست. سینمادار فیلم خوب میخواهد وگرنه وقتی فیلمی ساخته شود که کلاً چهار نفر برای آن بلیت تهیه میکنند، اصلاً هر چهار تا بلیت را به تهیهکننده یا سینمادار بدهند، فرقی نمیکند. مشکل سینما و تهیهکننده زمانی حل میشود که فیلمی خوب ساخته و خوب نمایش داده شود تا مردم استقبال کنند و پولی که وارد میشود را حالا میتوان تقسیم کرد و هر کسی سهم خود را برداشته و به مشکلات خود برسد.
این سینمادار درباره اهمیت حمایت از سینما و سینمادارهای آسیبدیده از جنگ گفت: به نظر من در حال حاضر اصلاً بحث ما کمکهای دولت نیست. ما الان شرایطی را سپری میکنیم که برگرفته از شرایط جنگی است. در نظر بگیرید که مثلاً پول برق سینمای مگامال با کاربری فرهنگی حدود ۲۷۰ میلیون تومان است و مجتمع برای شارژ حدود ۴۰۰ میلیون تومان از ما میگیرد و اگر گاز و آب و هزینههای دیگر مانند حقوق پرسنل و دارایی و مالیات را به آن اضافه کنیم، میبینید که در واقع اداره سینما همینطوری زیر سؤال است.
وی ادامه داد: وضعیت خیلی تغییر کرده است. قبلاً حتی زمانی که بلیت سینما ۲۰۰۰ تومان بود و هزینههای دیگر داشتیم، دولت هم به ما کمک میکرد، ولی الان با اوضاعی که دولت خود درگیر آن است و حتی در پرداخت حقوقها به سختی افتادهاست، چه توقعی میشود از آن داشت؟
سعیدیپور تصریح کرد: دولت درگیر جنگ است و در این اوضاع ما توقعی نداریم که بیاید و همه مشکلات خود را زمین بگذارد و بخواهد به مشکلات سینماها رسیدگی کند. سینماها در حال حاضر شرایطی دارند که روشن شدن چراغهای سالنشان هم مسأله است.
وی توضیح داد: قبلاً دولت در شرایط خوب یک ویدیو پروژکتور برای هر سالن ما تأمین میکرد، ولی الان حتی آن را هم نمیتواند، انجام دهد. یعنی اساساً شرکتی که کمک میکرده، خودش در هزینههای خودش مانده است و ما هم انتظاری نداریم.
این سینمادار درباره راهحل پیشنهادی خود مطرح کرد: اگر فیلم خوب ساخته شود، در سینماها نمایش داده شود و مردم با سینما آشتی کرده و دوباره سالنها لبریز شود، خودش قاعدتاً کمک است. ولی متأسفانه الان بسیاری از فیلمهایی که ساخته میشوند به علت هزینههای بالای تولید دستشان بسته است و در نتیجه نمیتوانند مخاطب را هم خیلی راضی نگه دارند. ببینید در یک سال اخیر چند فیلم توانسته موفق شود؟
سعیدیپور درباره اعطای مجوز اکران فیلمهای خارجی به عنوان حمایت گفت: به نظر من بهترین حمایتی که دولت میتواند بکند این است که کمک کند تا فیلمهای خوب ساخته شوند. ما در ژانرهای گوناگون میتوانیم فیلمهای خوب داشته باشیم. وقتی فیلم خوب ساخته شود، مردم به هر حال به سالنهای نمایش سرازیر میشوند و به جای اینکه یک سالن بخواهد با چهار پنج نفر فیلمی را نشان بدهد، حداقل با ۱۵۰ نفر نمایش میدهد و وقتی صد و پنجاه بلیت فروخته شود، خود به خود به سینما کمک میشود.
وی در پایان عنوان کرد: مشکل اصلی سینماها این است که فیلمهایی که نمایش داده میشوند، نمیتوانند رضایت مردم را جلب کنند. همانطور که عرض کردم، مشکل ما این است که تولید گران شده است.
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