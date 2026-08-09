تحویل ۱۸۵ هزار جلد کتاب درسی به بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت شهادت محمود صارمی و تبریک روز خبرنگار با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش بردسکن برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: در قالب پروژه مهر تلاش شده است تمامی مدارس شهرستان برای آغاز سال تحصیلی آماده شوند تا بتوانیم اول مهرماه فعالیت آموزشی را در تمامی مقاطع و در مدارس شهری و روستایی به صورت حضوری آغاز کنیم.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی درباره نحوه بازگشایی مدارس افزود: مطالبی که در فضای مجازی در خصوص بازگشایی مدارس منتشر میشود اساس و پایهای ندارد و کذب است و طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش، مدارس از اول مهرماه به صورت حضوری فعال خواهند بود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پشتیبانی و توسعه، بیان کرد: یکی از دغدغههای والدین موضوع ثبتنام و تأمین کتابهای درسی دانشآموزان است که در این زمینه ۱۸۵ هزار جلد کتاب تحویل شهرستان شده و بهزودی فرآیند توزیع آن انجام خواهد شد.
حاجیزاده افزود: ثبتنام پایههای اول، هفتم و دهم نیز انجام شده و مدارس شهرستان در زمینه ثبتنام دانشآموزان فعال هستند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به اقدامات عمرانی پروژه مهر گفت: نمازخانه آموزشگاه حضرت معصومه، نمازخانه آموزشگاه خیرساز رحمتی و نمازخانه مدرسه شاهد علی عاشوری از جمله فضاهایی هستند که در قالب پروژه مهر افتتاح خواهند شد.
وی ادامه داد: آموزشگاه روستای قوژدآباد، آموزشگاه زندهیاد پنبهپز در اسلامآباد و آموزشگاه زندهیاد لیلا رخساری در بردسکن نیز از دیگر پروژههای آموزشی شهرستان هستند که مهر امسال به مدارس فعال شهرستان خواهند پیوست.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: در روستای شفیع آباد مدرسه ۱۲ کلاسه تیفوری و همچنین سوله سالن ۱۳ آبان که از پروژههای نیمهتمام حدود ۱۳ سال گذشته است، مجدداً فعال شده و با توجه به حمایت وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش استان، مقرر شده این مجموعه به سالن ورزشی تبدیل شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهسازی مدارس اظهار کرد: تاکنون ۶ سرویس بهداشتی بهسازی شده، ۱۴ هزار مترمربع آسفالت در مسیر و محوطه مدارس انجام شده، سه هزار و ۸۰۰ مترمکعب بتنریزی و ۱۷ هزار مترمربع ایزوگام نیز اجرا شده است.
حاجی زاده افزود: در قالب طرح شهید روحالله عجمیان نیز ۲۳ مدرسه شهرستان در حال رنگآمیزی و بهسازی است.
۳۱ دانشآموز بردسکنی در مسابقات قرآن و عترت منتخب شدند
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان شهرستان در مسابقات مختلف گفت: در مسابقات قرآن، عترت و نماز، ۳۱ دانشآموز منتخب شهرستان داشتیم که پنج نفر از آنان به مرحله کشوری راه یافتند.
وی ادامه داد: همچنین ۱۶۵ دانشآموز در رشتههای فرهنگی و هنری به عنوان منتخب شناخته شدند که هفت نفر از آنان به مرحله کشوری راه پیدا کردند.
حاجی زاده با بیان اینکه بردسکن در برخی شاخصهای آموزشی و پرورشی جایگاههای قابل توجهی در استان دارد، افزود: جایگاه شهرستان در استان رتبه پنجم است و در قطب مدرس، جایگاه نخست را داریم و در گروهبندی نیز رتبه اول را کسب کردهایم.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: در طرحهای آموزشی از جمله جابر ابن حیان و نوجوان خوارزمی نیز دانشآموزان بردسکن موفق به کسب مقامهای استانی شدهاند و در الگوهای برتر تدریس نیز مقامهای استانی و کشوری داشتهایم.
وی با اشاره به ساماندهی لباس فرم مدارس اظهار کرد: موضوع لباس فرم یکی از مسائل مهم در آستانه سال تحصیلی بود که ساماندهی شده و مدارس قراردادهای لازم را منعقد کردهاند.
حاجیزاده همچنین درباره نقل و انتقالات فرهنگیان گفت: در پروژه مهر موضوع نقل و انتقالات همکاران نیز پیگیری شده و یک مرحله انجام گرفته است و مرحله بعدی از ۲۰ مردادماه صورت میپذیرد.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر اینکه مدارس شهرستان برای ثبتنام دانشآموزان فعال هستند، بیان کرد: مدیران مدارس توجیه شدهاند که هنگام ثبتنام از والدین وجهی دریافت نکنند.
وی ادامه داد: البته والدین در طول سال تحصیلی برای بهسازی و کمک به مدارس مشارکت و مساعدت میکنند که از این همراهی و مشارکت آنان تقدیر و تشکر میکنیم.
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