محورهای رایزنی تلفنی وزیران خارجه ترکیه و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر و هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه مصر، طرفین درباره راه‌های ارتقای سطح روابط مصر و ترکیه در زمینه‌های مختلف رایزنی، و پیشرفت سریع روابط دوجانبه طی دوره اخیر را تحسین کردند.

وزرای امور خارجه مصر و ترکیه بر اهتمام به پیگیری اجرای نتایج نشست نخست شورای همکاری استراتژیک بلندپایه که در فوریه ۲۰۲۶ در قاهره به ریاست روسای جمهور دو کشور برگزار شد تاکید کردند.

دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش تنش و مهار بحران تبادل نظر کردند.

عبدالعاطی و فیدان بر اهمیت تشدید تلاش‌ها با هدف تحقق آرامش اوضاع و دستیابی به تفاهمات پایدار و جامع برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کردند.

وزرای امور خارجه مصر و ترکیه درباره ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه نیز تبادل نظر کردند.

دو طرف درباره تحولات قضیه فلسطین رایزنی، و بر لزوم توقف فوری تنش در اراضی اشغالی و لزوم اجرای طرح صلح طی مرحله نخست و دوم آن از جمله عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه تاکید کردند.

وزیر خارجه مصر و فیدان به شدت تعرضات مکرر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی و نوار غزه را محکوم کردند.