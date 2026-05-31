به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی فیضی در دیدار با عمران احمد صدیقی سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران که در تالار تشریفات صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی انجام شد بر اهمیت پیوندهای معنوی دو کشور و ضرورت تسهیل امور زائران پاکستانی تأکید کرد.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی، در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه دو کشور، گفت: پاکستان دومین کشور از نظر تعداد زائران به مشهد مقدس است، آستان قدس رضوی برنامه‌های ویژه‌ای، از جمله ارائه خدمات فرهنگی مذهبی به زائران اردو زبان و پیش‌بینی فضاهای مناسب برای زائران پاکستانی، در دستور کار دارد.

وی تأکید کرد: مسائل و مشکلات زائران پاکستانی در کمیته زیارت وزارت امور خارجه ایران با جدیت پیگیری می‌شود و برطرف کردن موانع موجود در مسیر زیارت آنان در اولویت قرار دارد.

فیضی همچنین از مواضع فعالانه پاکستان در قبال تحولات اخیر منطقه قدردانی کرد.

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های این مجموعه در ارائه خدمات گوناگون به زائران پاکستانی اشاره کرد و گفت: این نهاد مذهبی با تاکیدات تولیت معزز آستان قدس رضوی با ارائه خدمات درمانی در بیمارستان‌های فوق‌تخصصی رضوی و امام رضا (ع)، فراهم‌کردن امکانات اسکان، ارائه خدمات آموزشی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی، درصدد ارتقای خدمت‌رسانی و فراهم‌کردن بهترین شرایط برای زائران اردو زبان است.

وی قول مساعد داد که شرایط حضور هنرمندان پاکستانی در حریم رضوی بررسی و با هماهنگی کنسولگری پاکستان در مشهد، نشست‌هایی با مدیران مربوطه آن برگزار شود.

تأکید سفیر پاکستان بر حمایت از زائران کم‌برخوردار

عمران احمد صدیقی، سفیر جدید پاکستان در ایران، در این دیدار از مهمان‌نوازی آستان قدس رضوی تشکر و بر نقش جاذبه‌های مذهبی در جذب زائران پاکستانی تأکید کرد.

سفیر جدید پاکستان در ایران که از بخش‌های مختلف حرم مطهر رضوی از جمله رواق غدیر و نمایشگاه رواق خدمت بازدید کرده بود، تسهیلات و شرایط فراهم‌شده برای زائران در حرم رضوی را شایسته و مطلوب دانست.

وی همچنین خواستار آن شد که پیگیری و نظارت دقیق‌تری بر خدمات درمانی، بیمه و هزینه‌های مرتبط با زائران پاکستانی در مشهد انجام شود.

احمد صدیقی با اشاره به مشکلات مالی برخی زائران، بر ضرورت تسهیل پرداخت هزینه‌های درمانی تأکید کرد تا زائران کم‌برخوردار در طول سفر با مشکل مواجه نشوند.

سفیر پاکستان از آمادگی هنرمندان و خوشنویسان پاکستانی برای همکاری با آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: برخی از این هنرمندان دارای سوابق فعالیت در اماکن مذهبی هستند و آمادگی دارند آثار خود را در خدمت حرم مطهر رضوی ارائه کنند.

در پایان این دیدار، سفیر پاکستان هدیه‌ای از آثار هنرمندان پاکستانی به قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی اهدا کرد. قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز هدایای متبرک حرم مطهر رضوی را به هیئت پاکستانی تقدیم و برای سفیر جدید پاکستان در ایران آرزوی موفقیت کرد.