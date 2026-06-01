عطا حسنپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خبرها از الحاق پرونده «فلکالافلاک» به پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد، اظهار داشت: بنا بود که ما کاوشهایی را در آنجا انجام دهیم، ما آنجا دو مرحله کاوش انجام دادیم. با این تفاوت که مقالات آن سر زمان خودش در جهان منتشر شد.
وی با بیان اینکه در تاریخ ۱۲ بهمنماه ۱۴۰۴، پرونده الحاقی به یونسکو ارسال شد، عنوان کرد: یونسکو معمولاً در تیرماه سال بعد این را موردبررسی قرار میدهد.
مدیرکل میراثفرهنگی لرستان، ادامه داد: در این راستا احتمالاً این پرونده به همراه پرونده ثبت جهانی «الموت» در تیرماه سال جاری از سوی یونسکو موردبررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
حسنپور با اشاره به اینکه بنابراین بهاحتمال بسیار زیاد این پرونده در تیرماه ۱۴۰۵ و بهاحتمال خیلی کم در تیرماه ۱۴۰۶، در فهرست ثبت جهانی خواهد شد و به پرونده ثبت جهانی دره خرمآباد الحاق و افزوده خواهد شد، گفت: همچنین غاره های استان، تبدیل به غار موزه خواهند شد.
وی بیان داشت: این اقدام از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته که ما به جنگ خوردیم، با تبدیل غارها به غار موزهها، بازسازی انسان پیش از تاریخ در دل هر شش غار پیش از تاریخی و ثبت شده ما در فهرست میراث جهانی انجام خواهد گرفت.
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