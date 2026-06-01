۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

رفع مشکل دفع فاضلاب مسکن مهر فومن با پیگیری قضایی دادستانی

فومن- شهرک مسکن مهر فومن که سال‌ها با مشکل دفع غیربهداشتی فاضلاب دست و پنجه نرم می‌کرد، با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب از این معضل زیست‌محیطی و اجتماعی رهایی یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرک مسکن مهر شهرستان فومن که سال‌ها ساکنان آن از مشکل دفع غیربهداشتی فاضلاب در رنج بودند، سرانجام صاحب شبکه دفع بهداشتی فاضلاب شد.

اگرچه در زمان احداث این شهرک، شبکه‌ای برای دفع فاضلاب پیش‌بینی شده بود، اما نواقص فنی آن باعث بروز مشکلات متعددی برای ساکنان شده بود و این مسئله سال‌ها به عنوان یک چالش جدی، گریبانگیر اهالی بود.

در اقدامی مؤثر، امور آب و فاضلاب شهرستان فومن با حمایت و پیگیری مستمر حامد اصیلی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، نسبت به عقد قراردادی به مبلغ حدود ۲ میلیارد تومان برای اصلاح شبکه فاضلاب این شهرک اقدام کرد.

لازم به ذکر است با اجرای این طرح، مشکل دفع بهداشتی فاضلاب که سال‌ها اهالی مسکن مهر را آزار می‌داد، به طور کامل مرتفع شد.

کد مطلب 6846363

